قطر تكتسح كوريا الشمالية بـ «خماسية» في تصفيات «المونديال»



الدوحة (د ب أ)



حقق منتخب قطر فوزاً كبيراً على ضيفه منتخب كوريا الشمالية 5-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، وهو على بعد ست نقاط من المركز الثاني الذي يحتله منتخب أوزبكستان، وهو المركز المؤهل مباشرة للمونديال. ويتصدر منتخب إيران المجموعة برصيد 19 نقطة، وهو على بعد نقطة واحدة من الصعود المباشر للمونديال، فيما تجمد رصيد منتخب كوريا الشمالية عند نقطتين ليحتل المركز الأخير بفارق نقطة خلف منتخب قيرغيزستان صاحب المركز الخامس.

وتقدم منتخب قطر عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله أحمد الجناحي الهدف الثاني في الدقيقة .23 وفي الدقيقة 34 سجل يو سونج كيم، لاعب كوريا الشمالية، الهدف الثالث لمنتخب قطر بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف أحمد هشام الراوي الهدف الرابع في الدقيقة 56 وبعد ذلك بعشر دقائق، اختتم أحمد علاء خماسية قطر، فيما سجل منتخب كوريا الشمالية هدفه الوحيد عبر باك كوانج هون في الدقيقة 86.