الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأردن يجدد الفوز على فلسطين

الأردن يجدد الفوز على فلسطين
21 مارس 2025 01:02


عمان (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
فينيسيوس يهدي البرازيل «الفوز القاتل»!


جدد المنتخب الأردني الفوز على ضيفه الفلسطيني 3-1 في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب عمان الدولي وسط أجواء ماطرة، استعادة نجم منتخب الأردن موسى التعمري حسه التهديفي الذي غاب في المباريات الخمس الماضية، كما استعادة «النشامى» نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مباراتين مع العراق 0-0 ومع الكويت 1-1.
سجل التعمري ثالث أهداف الأردن (45+3) بعد هدفين من يزن العرب (3) وعبد الله نصيب (11)، فيما سجل تامر صيام (32) هدف فلسطين.
وأشعل منتخب الأردن الذي كان فاز على فلسطين في المباراة الأولى بذات النتيجة، المنافسة في المجموعة الثانية ليرفع رصيده إلى 12 نقطة استعاد بها المركز الثاني بفارق الأهداف أمام العراق التي تعثرت بالتعادل مع الكويت 2-2 في البصرة.
وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة رغم تعادلها مع عُمان 1-1 لترفع رصيدها 15 نقطة، مقابل 12 للأردن، 12 للعراق، 7 عُمان، 5 الكويت، 3 فلسطين.
ويحل «النشامى» ضيفا على كوريا الجنوبية في الجولة الثامنة، بينما تلتقي فلسطين مع العراق في العاصمة الأردنية عمان.
دخل منتخب الأردن المباراة مهاجماً منذ اللحظات الأولى فتحصل على ركنية أرسلها التعمري داخل الصندوق قابلها قلب الدفاع العرب وسدد الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس الفلسطيني رامي حمادة (3).
ونجح قلب الدفاع الثاني عبدالله نصيب من إضافة الهدف الثاني للأردن، عندما استقبل عرضية محمود مرضي من موقف ثابت ولعبها برأسية قوية على يسار الحارس (11).
وتصدى حمادة لتسديدة مرضي (19).
وظهرت خطورة المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى باختراق صيام للجهة اليمنى ومراوغة الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية امسكها الحارس يزيد أبوليلى (30).
ونجح صيام في تقليص الفارق، عندما استقبل تمريرة أحمد طه من الجهة اليمنى خلف المدافعين هيأها لنفسه وسددها بقوة في سقف المرمى (32).
واستغل التعمري خطأ المدافع محمد صالح ليخطف كرة تقدم بها داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية دون مضايقة في الزاوية اليمنى للحارس حمادة (3+45).
هدف هو الـ23 للتعمري بقميص الأردن.
وبحث المنتخب الفلسطيني عن الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني وكاد صيام أن ينجح في ذلك لولا صحوة الحارس أبوليلى الذي أمسك بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء (51).
رد عليه نزار الرشدان بتسديدة أرضية مباغته لحق بها وأبعدها ببراعة حمادة (56)، وأخرى من مهند أبوطه لامست العارضة (72).

تصفيات كأس العالم
الأردن
فلسطين
كوريا الجنوبية
العراق
عمان
الكويت
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الأم هي الوطن الأول والحب الأول والمدرسة الأولى
علوم الدار
محمد بن راشد: الأم هي الوطن الأول والحب الأول والمدرسة الأولى
اليوم 14:18
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
الرياضة
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
اليوم 14:17
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©