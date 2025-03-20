الأردن يجدد الفوز على فلسطين



عمان (أ ف ب)



جدد المنتخب الأردني الفوز على ضيفه الفلسطيني 3-1 في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب عمان الدولي وسط أجواء ماطرة، استعادة نجم منتخب الأردن موسى التعمري حسه التهديفي الذي غاب في المباريات الخمس الماضية، كما استعادة «النشامى» نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مباراتين مع العراق 0-0 ومع الكويت 1-1.

سجل التعمري ثالث أهداف الأردن (45+3) بعد هدفين من يزن العرب (3) وعبد الله نصيب (11)، فيما سجل تامر صيام (32) هدف فلسطين.

وأشعل منتخب الأردن الذي كان فاز على فلسطين في المباراة الأولى بذات النتيجة، المنافسة في المجموعة الثانية ليرفع رصيده إلى 12 نقطة استعاد بها المركز الثاني بفارق الأهداف أمام العراق التي تعثرت بالتعادل مع الكويت 2-2 في البصرة.

وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة رغم تعادلها مع عُمان 1-1 لترفع رصيدها 15 نقطة، مقابل 12 للأردن، 12 للعراق، 7 عُمان، 5 الكويت، 3 فلسطين.

ويحل «النشامى» ضيفا على كوريا الجنوبية في الجولة الثامنة، بينما تلتقي فلسطين مع العراق في العاصمة الأردنية عمان.

دخل منتخب الأردن المباراة مهاجماً منذ اللحظات الأولى فتحصل على ركنية أرسلها التعمري داخل الصندوق قابلها قلب الدفاع العرب وسدد الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس الفلسطيني رامي حمادة (3).

ونجح قلب الدفاع الثاني عبدالله نصيب من إضافة الهدف الثاني للأردن، عندما استقبل عرضية محمود مرضي من موقف ثابت ولعبها برأسية قوية على يسار الحارس (11).

وتصدى حمادة لتسديدة مرضي (19).

وظهرت خطورة المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى باختراق صيام للجهة اليمنى ومراوغة الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية امسكها الحارس يزيد أبوليلى (30).

ونجح صيام في تقليص الفارق، عندما استقبل تمريرة أحمد طه من الجهة اليمنى خلف المدافعين هيأها لنفسه وسددها بقوة في سقف المرمى (32).

واستغل التعمري خطأ المدافع محمد صالح ليخطف كرة تقدم بها داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية دون مضايقة في الزاوية اليمنى للحارس حمادة (3+45).

هدف هو الـ23 للتعمري بقميص الأردن.

وبحث المنتخب الفلسطيني عن الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني وكاد صيام أن ينجح في ذلك لولا صحوة الحارس أبوليلى الذي أمسك بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء (51).

رد عليه نزار الرشدان بتسديدة أرضية مباغته لحق بها وأبعدها ببراعة حمادة (56)، وأخرى من مهند أبوطه لامست العارضة (72).