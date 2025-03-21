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الرياضة

«فرانس فوتبول» تطلب الصلح مع ريال مدريد

«فرانس فوتبول» تطلب الصلح مع ريال مدريد
21 مارس 2025 10:25

 
مراد المصري (أبوظبي)

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ذكرت تقارير إعلامية أن ممثلي مجلة «فرانس فوتبول» طلبوا عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لبحث تداعيات حفل جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، التي شهدت فوز الإسباني رودري على حساب فينيسيوس نجم «الملكي» مما أثار الكثير من الجدل، وتسبب في انسحاب النادي الإسباني من حضور الحفل.
ويسعى مسؤولو «فرانس فوتبول»، إلى شرح ما حدث خلال المنافسة على الجائزة العام الماضي، وإعادة بناء العلاقة مع ريال مدريد، حيث أدى غياب جميع ممثليه عن الحفل إلى إلحاق ضرر معنوي للجائزة، قبل حضورهم في حفل جوائز أخرى أبرزها جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي «الفيفا»، التي اختارت فينيسوس أفضل لاعب في العالم.

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الكرة الذهبية
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
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فينيسيوس جونيور
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