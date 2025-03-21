فينيسيوس يهدي البرازيل «الفوز القاتل»!

برازيليا (أ ف ب)



سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفاً قاتلاً في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفه الكولومبي 2-1 على ملعب «مانيه جارينشا» في برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم.

وتقدمت البرازيل بهدف رافينيا من ركلة جزاء بعد 6 دقائق من صافرة البداية، إثر خطأ من دانيال مونو على فينيسيوس جونيور، وعادلت كولومبيا بفضل لويس دياز من تسديدة أرضية، بعد تمريرة من القائد خاميس رودريجيز (41).

وفي وقت كان المنتخب الكولومبي هو الأخطر في الشوط الثاني أمام أبطال العالم خمس مرات، اقتنص مهاجم ريال مدريد الإسباني هدف النقاط الثلاث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت برأس جيفرسون ليرما وانحرفت قليلاً عن مسارها لتخدع الحارس كاميلو فارجاس (90+9).

وتعرض المنتخب البرازيلي لضربة معنوية بإصابة حارسه أليسون بيكر زميل دياز في ليفربول الإنجليزي الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 78 بعدما أصيب بارتجاج في الرأس، إثر اصطدامه مع دافينسون سانشيز، ما توجب ما نقل المدافع الكولومبي إلى خارج الملعب على محفة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده في المجموعة المشتركة إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروجواي الثالثة (20 نقطة) الجمعة، ومتقدماً بفارق نقطة عن باراجواي الفائزة على ضيفتها تشيلي متذيلة الترتيب 1-0.

وتراجعت كولومبيا للمركز السادس، بعدما تجمد رصيدها عند 19 نقطة، متقدمة بفارق 3 نقاط عن بوليفيا السابعة التي تعرضت لهزيمة أمام مضيفتها بيرو وصيفة القاع 1-3.

وفي أسنسيون، حققت باراجواي فوزها الخامس في التصفيات، وجاء على حساب تشيلي بهدف عمر ألديريتي (60)، وعززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس العالم.

وساهم المهاجم المخضرم البيروفي باولو جيريريو (41 عاماً) بهدف من ثلاثية منتخب بلاده فى مرمى بوليفيا، ليتخلى عن قاع الترتيب، بعدما تقدم بفارق نقطة عن تشيلي (10 مقابل 9).

افتتحت بيرو التسجيل عبر أندي بولو (37)، وأضاف جيريرو الثاني (45)، قبل أن تقلّص بوليفيا الفارق بهدف ميجيل تيرسيروس من علامة الجزاء (58).

وأعاد إديسون فلوريس أفضلية الهدفين لأصحاب الأرض قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي (82).

ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض السابع ملحقاً عالمياً. حُسمت ثلاث نقاط للإكوادور التي تستقبل فنزويلا الجمعة، لتزوير وثائق ولادة بايرون كاستيو في التصفيات السابقة.