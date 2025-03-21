كرواتيا وألمانيا والدنمارك تتألق في «الدوري الأوروبي»



سبليت (أ ف ب)



خطت كرواتيا خطوة مهمة إلى بلوغ نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزها على ضيفتها فرنسا 2-0 في ذهاب ربع النهائي، كما تغلبت ألمانيا والدنمارك على إيطاليا 2-1 والبرتغال 1-0 توالياً، فيما فرضت إسبانيا تعادلاً قاتلاً على مضيفتها هولندا 2-2.

في المباراة الأولى، سجل هدفي كرواتيا أنتي بوديمير (26) وإيفان بيريشيتش (45+1).

على الرغم من عودة الهداف كيليان مبابي الذي غاب عن المباراتين السابقتين في أكتوبر للإصابة، وفي نوفمبر بعدما قرر المدرب ديدييه ديشامب إراحة صاحب الـ48 هدفاً في 86 مباراة دولية بسبب فترة صعبة كان يمر بها، فلم يتمكن «الأزرق» من التسجيل أمام كرواتيا للمباراة الثانية توالياً.

وكانت كرواتيا قد تغلبت على فرنسا بهدف في دوري الأمم الأوروبية أيضاً عام 2022، بعد تعادلهما 1-1 في المسابقة عينها والعام نفسه، فيما يعود الفوز الأخير لفرنسا إلى 2020.

ويتواجه المنتخبان مجدداً في الثالث والعشرين من الشهر الحالي على استاد دو فرانس.

وبات بيريشيتش الذي قاد أيندهوفن الهولندي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي، أول لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة أمام فرنسا منذ الإنجليزي واين روني في نوفمبر 2015، وفقا لـ «أوبتا» للإحصاءات.

وقلب المنتخب الألماني الطاولة على مضيفه الإيطالي وفاز عليه 2-1، وبعدما تقدمت إيطاليا بهدف ساندرو تونالي (9)، أدرك البديل تيم كلايندينست التعادل (49)، قبل أن يسجل ليون جوريتسكا هدف الفوز (76).

وسيلتقي المنتخبان مجدداً الأحد في مباراة الإياب في دورتموند، ويقام الدور نصف النهائي والنهائي من المسابقة على أرض الفائز من هذه المواجهة في الفترة بين 4 و8 يونيو 2025.

وفرض المنتخب الإسباني حامل اللقب تعادلاً قاتلاً على مضيفه الهولندي 2-2،

افتتحت إسبانيا بطلة دوري الأمم وكأس أوروبا التسجيل عبر نيكولاس وليامز (9)، وردت هولندا وصيفة 2019 عبر كودي خاكبو (28) وتيجاني رايندرس (46)، قبل أن يخطف «لا روخا» التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بفضل «البديل» ميكيل ميرينو، مستفيداً من النقص العددي في صفوف المضيف، إثر طرد مدافعه جوريل هاتو بالبطاقة الحمراء (81).

ويتواجه المنتخبان إيابا الأحد في فالنسيا، ويلعب الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع الفائز بين فرنسا حاملة لقب 2021 وكرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة.

ولم يتعرض منتخب إسبانيا سوى لهزيمة يتيمة في سلسلة من 26 مباراة، فحقق الفوز في 22 مباراة وتعادل 3 مرات، وتوّج خلالها بلقبه الأول في دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وبلقبه الرابع في كأس أوروبا في صيف 2024.

وأهدى البديل راسموس هويلوند الفوز للدنمارك على البرتغال بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 78 في مباراة شهدت تصدي الحارس البرتغالي ديوجو كوشتا لركلة جزاء نفذها كريستيان إريكسن (24).

ويتواجه المنتخبان إيابا في لشبونة الأحد، على أن يلتقي الفائز بينهما في نصف النهائي الفائز من مواجهة إيطاليا وألمانيا في يونيو المقبل.