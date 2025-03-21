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الرياضة

ريباكينا تسقط من الدور الثاني في ميامي!

ريباكينا تسقط من الدور الثاني في ميامي!
21 مارس 2025 11:28

 
ميامي (أ ف ب)

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بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً، والأميركية كوكو جوف الثالثة الدور الثالث من دورة ميامي للألف نقطة في التنس، في حين خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة من الدور الثاني.
وفازت سابالينكا على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و6-0 في مباراة استمرت لمدة 58 دقيقة فقط، فيما احتاجت جوف لوقت أقل، وتحديداً إلى 47 دقيقة لسحق مواطنتها صوفيا كينن بطلة أستراليا المفتوحة عام 2020 بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-0.
في المقابل، لم تتمكن ريباكينا من السير على خطوات البيلاروسية والشابة جوف (21 عاماً)، إذ خسرت أمام الأميركية أشلين كروجر (20 عاماً) بثلاث مجموعات 4-6 و6-2 و4-6.
بالنسبة لسابالينكا التي خسرت في نهائي إنديان ويلز أمام الروسية ميرا أندرييفا ابنة الـ 17 عاماً، كانت بداية مشوارها في جنوب فلوريدا مريحة.
قالت: «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز، كانت الظروف صعبة بعض الشيء، ولم يكن لديّ الكثير من الوقت للتكيّف، لذا أنا سعيدة بأدائي»، مشيرة إلى أن التباين مع أجواء كاليفورنيا كان مذهلاً.
وأضافت: «أشعر أن أدائي هنا أبطأ قليلاً، ربما بسبب الكرات، كل شيء، إنها أثقل بكثير على الجسم، ثم كانت الرياح قوية، كان الأمر أشبه بملعب مختلف، كان كل شيء جديداً، ولم يكن لديّ سوى بضعة أيام للتكيّف».
من ناحيتها، قالت جوف التي بدأت موسمها ببطء: «إن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لها منذ البداية «لعبتُ بشكل جيد بالتأكيد، وربما لم تكن هي في قمة تألقها، لا أعتقد أن أي لاعبة تقدّم أفضل أداء لها ستحقق هذه النتيجة، لذلك لن أجلس هنا، وأقول إنها قدمت أفضل أداء لها».
وأكدت الأميركية التي خسرت بشكل مفاجئ أمام السويسرية بليندا بنتشيتش في إنديان ويلز الأسبوع الماضي، أنها لا تحاول إثبات أي شيء بشأن مستواها.
وتابعت: «أعرف وضعي الشخصي في اللعب، صحيح أنه لم يكن على مستوى توقعاتي، ولكن في الوقت نفسه، كما تعلمون، نحن في مارس فقط، وينتهي موسمنا في نوفمبر، هناك متسع من الوقت للتحسن».
وحققت كروجر المتحدرة من تكساس أول فوز لها على لاعبة ضمن العشر الأوليات، بفوزها على ريباكينا المتأهلة لنهائي دورة ميامي المفتوحة عام 2023 في ساعة و50 دقيقة.
وستواجه اللاعبة المصنفة 40 عالمياً الكندية ليلى فرنانديز في الدور التالي.
ولدى الرجال لدورات الماسترز للألف نقطة، وفي مواجهة أميركية خالصة تغلب رايلي أوبيلكا على كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-6 ليرفع رصيده إلى 4 انتصارات من دون أي هزيمة في سجل مواجهاتهما.
فاز أوبيلكا الفارع الطول (2.11 م) بجميع نقاط إرساله الأول الـ26 في المجموعة الثانية، وحسم الفوز الذي استغرق 85 دقيقة بضربة إرسال ساحقة.

التنس
أميركا
ميامي
أرينا سابالينكا
كوكو جوف
ريباكينا
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