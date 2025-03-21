كأس رئيس الدولة للخيول العربية.. «17 سباقاً» في «أجندة 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن أجندة «النسخة الـ32» لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لعام 2025، بمجموع جوائز تصل إلى أكثر من 15 مليون درهم، لتغدو جوائزها الأكبر والأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم.

وتتضمن الأجندة الجديدة، 17 سباقاً، بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وروسيا وتركيا، بجانب 5 جولات في المضامير العربية، ومحطة في الولايات المتحدة الأميركية، ومحطة في بريطانيا، حيث البداية بانطلاقة سباقات الكأس الغالية من تونس 20 أبريل المقبل بجوائز «500 ألف دينار تونسي»، ومن ثم المملكة المغربية الشقيقة 26 أبريل بجوائز«250 ألف يورو»، وتليها فرنسا 11 مايو، وجائزتها «350 ألف يورو»، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية 17 مايو، وجائزتها «200 ألف دولار»، وتعود من جديد إلى أوروبا عبر المحطة الإيطالية 18 مايو، وجائزتها «300 ألف يورو»، وبعدها تقام في السويد 6 يونيو «100 ألف يورو»، ألمانيا 6 يوليو «250 ألف يورو»، هولندا 3 أغسطس «100 ألف يورو»، إسبانيا 15 أغسطس «200 ألف يورو)، روسيا 30 أغسطس (100 ألف دولار)، بلجيكا 2 سبتمبر(200 ألف يورو»، تركيا 7 سبتمبر «250 ألف دولار»، إنجلترا 13 سبتمبر «400 ألف جنيه إسترليني»، بولندا 28 سبتمبر «200 ألف يورو»، مصر 25 أكتوبر، «500 ألف درهم»، ليبيا 31 أكتوبر «مليون درهم»، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر «مليون ونصف المليون ريال سعودي».



من جانبه، توجه مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي، ورعايته المتواصلة لمسيرة نهضة وتقدم سباقات الخيل العربية في العالم، مؤكداً أن الدور الريادي لسموه يقود سلسلة سباقات الكأس الغالية، لتصبح الأغلى في تاريخ في مسيرة سباقات الخيل العربية في العالم.

وقال: «نتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، بمناسبة الإعلان عن أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2025، وذلك تقديراً لدعمها اللامحدود لمسيرة الحدث العريق بنسخته الـ32، والذي يجوب 17 دولة حول العالم، بما يشمل ويدعم جميع مضامير العالم والملاك والمربين للخيل العربية، مؤكداً أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام، ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباقات، والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بدول العالم كافة».



من جانبه، قال فيصل الرحماني، أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «يسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لمكرمته الكبيرة، ودعمه السخي ودوره الريادي الذي يقود سلسلة سباقاتنا إلى أعلى المراتب العالمية، كما نثمن اهتمامه الكبير في تشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي، وإعلاء شأنه».

وأضاف: «النسخة 32 ستكون الأكبر والأغلى في تاريخ مسيرة الخيل العربي عالمياً، وأن الدعم السخي لسموه أسهم بتحقيق المكانة المتقدمة للكأس الغالية، لتصبح بوابة الأبطال، وواحدة من أهم السباقات العالمية الكبرى».

وقال: «نثمن المكرمة السخية المقدمة من سمو الشيخ منصور بن زايد لمسيرة الكأس الغالية، والتي تمثل نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ سباقات الخيل العربية، وستنقلها إلى آفاق واسعة وغير مسبوقة، لتصبح أقوى وأغلى سلسلة في العالم منذ تأسيس السباقات».

وأضاف: «نفخر ونباهي العالم بسلسلة سباقاتنا التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وباتت اليوم تقف في مقدمة السباقات الكبرى على الصعيد العالمي بقيمة الجوائز الأغلى، منذ بداية عهد مسيرة سباقات الخيل العربية في العالم، ما تمثل مكسباً مهماً ومصدراً محفزاً للملاك ومرابط الخيل العربي في العالم للمشاركة بنخبة الخيول البطلة، بجانب الدعم الذي توفره لتطوير إسطبلات الخيول حول العالم، كما تسهم الكأس الغالية في تقديم فرص استثنائية للمربين والمدربين والفرسان لتعزيز حضورهم في مشهد الحقبة الجديدة لمنظومة الخيل العربي بصيغته المتطورة المرموقة».

وتوجه الرحماني بالتهنئة لأسرة الخيل العربي والاتحادات والمضامير ونخبة مرابط الخيل والملاك حول العالم بانطلاق النسخة الجديدة، وقال: «نشكرهم جميعاً على تعاونهم في كل عام، كما نتمنى موسم سباقات ناجحاً ومتميزاً».



