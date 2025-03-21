لطيفة بنت حمدان تكرّم 41 فائزاً في «دبي لأصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات بالنقلة النوعية التي تشهدها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، وزيادة عدد المتسابقين من حفظة القرآن الكريم من دورة إلى أخرى، ما انعكس إيجاباً على تشجيعهم للإقبال على كتاب الله، حفظاً وفهماً وتدبراً.

وأشارت إلى أن الجائزة تسير وفق النهج المرسوم لها من الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعية الحدث.

جاء ذلك، خلال تكريمها لـ41 فائزاً وفائزة في نادي دبي لأصحاب الهمم في ختام النسخة الثالثة عشرة التي شارك فيها 676 متنافساً، بحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي مدير المهرجان الرمضاني.

ووجهت رئيسة الفلاسي، رئيسة اللجنة المنظمة الشكر إلى القيادة الرشيدة على تمكين

«أصحاب الهمم»، والشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها ودعمها للمسابقة كل عام، من أجل العناية، والاهتمام بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته.

ووصفت الفلاسي «النسخة 13» بأنها الأكبر، والتي شارك فيها 676 متسابقاً ومتسابقة، والذين شرفهم الله بحفظ كلامه، حيث ظلت المسابقة شعلة من نور، وقبساً من ضياء.

وقدم أعضاء نادي لأصحاب الهمم أوبريت «التومينة» الذي جسد المراسم التقليدية التي كانت تقام في الاحتفال بختم القرآن، وتكريم الفائزين الذي شمل أجمل صوت بنين، وفاز به عبدالله محمد، وأجمل صوت بنات، وحصلت على لقبه رحمة عاصم متولي، بينما فاز راشد علي سالم بجائزة أصغر متسابق، وموزة محمد علي مجداد الشحي بجائزة أصغر متسابقة.

وحصل عبد الرحمن بن خالد بن إبراهيم من السعودية على جائزة مسابقة «نصف القرآن».

وقام ثاني جمعة بالرقاد، ورئيسة الفلاسي بتقديم تذكار المسابقة هدية إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي شهدت في الختام جانباً من فعاليات المهرجان الرمضاني.

من ناحيته، وجّه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها المستمرة للمسابقة التي ظلت في تطور كبير بتوجيهاتها، وإلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على تشريفها حفل الختام، مؤكداً أن الشيخة لطيفة أبدت سعادتها بما شاهدته في حفل الختام، ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه.

وأشار بالرقاد إلى أن حرص عدد من أصحاب الهمم من دول مجلس التعاون على المشاركة في المسابقة أسعد الجميع، خاصة أن هذه المشاركات تمثل فرصة لاستلهام الحافز من أجل التفوق في مجال الحياة، إلى جانب نيل الأجر والثواب.

من جانبه، وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على دعمها المستمر لمسابقة القرآن الكريم التي تعد من أكبر وأهم المسابقات الثقافية محققة النجاح تلو الآخر، كما وجّه الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على اهتمامها ودعمها لأصحاب الهمم في كل المجالات.