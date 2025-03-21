الوحدة بطل كرة القدم في «زايد الرياضية»



أبوظبي (وام)



اختتمت منافسات بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، في ملاعب فندق «إرث» أبوظبي، والتي أقيمت بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام منافسات البطولة كل عام تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي لا يزال إيمانه الراسخ بدور الرياضة في بناء الأجيال مصدر إلهام للجميع، ويسهم في تعزيز قيم العطاء، والانضباط، والعمل الجماعي، والتميز.

وشهدت المنافسات مشاركة نخبة الأندية والأكاديميات من الإمارات وخارجها، وذلك في منافسات كرة القدم لفئتي تحت 10 سنوات و12 سنة، ومن أبرز الفرق نادي الوحدة الذي تصدر المنافسات لفئة 10 سنوات، وتبعه فريق أكاديمية وولفز، وفريق أكاديمية فيرست ستار ثالثاً.

وفي فئة تحت 12 سنة، حافظ الوحدة على تفوقه، محققاً المركز الأول، فيما نال «ريجنال سبورتس» المركز الثاني، و«أكاديمية ريال مدريد» في المركز الثالث.

وفي الجوجيتسو تألقت فرق «ذا فورس فور سبورتس»، واتزان فيتنس، وديلاريفا أبوظبي والراحة، وجوجيتسو الإمارات، ونادي الإمارات للجوجيتسو، وكوبرا رأس الخيمة.

كما شهدت البطولة أيضاً مشاركة لافتة في رياضات أخرى، حيث تنافس 153 لاعباً في مسابقات الشطرنج، بينما شارك 111 رياضياً من 6 دول، هي الإمارات، ولاتفيا، وكينيا، وروسيا، ولبنان، والبحرين في منافسات الجمباز، وفي السباحة شارك 122 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات.