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الرياضة

«التداوي 1» بطل «الطائرة» في «ند الشبا»

«التداوي 1» بطل «الطائرة» في «ند الشبا»
21 مارس 2025 12:35

 
دبي (لاتحاد)

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تَّوج «التداوي 1» بلقب بطولة الكرة الطائرة، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على «الهلال» 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وشكّلت مسك ختام «النسخة 12» من الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
وكرّم الفائزين خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله بن دميثان،
الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة.
وتسلّم لاعبو «التداوي 1» الذين يمثلون نجوم دينامو الروسي الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وحصلوا على جائزة 600 ألف درهم، فيما تسلّم لاعبو «الهلال» الذين يمثلون نجوم جروتازولينا الإيطالي الميداليات الفضية، وجائزة الثاني 500 ألف درهم، ونال لاعبو «العميد» الميداليات البرونزية، بعد الفوز على «السماوي» 3–1.
وقدم بلهول تكريماً خاصاً من اللجنة المنظمة للدورة إلى الفريق محمد المري، كما كرم عدداً من الرعاة والداعمين للدورة، وتكريم الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية والكوادر الإدارية العاملة في تنظيم المنافسات في الكرة الطائرة، والجوائز الفردية، حيث فاز أندريا ماركيسبو «الهلال» بجائزة أفضل مستقبل، وماكسيم سابشكوف «التداوي 1» بجائزة أفضل مرسل، وديمتري زهوك «التداوي 1» بجائزة أفضل حائط صد، وأنطون جافارينا «السماوي» بجائزة أفضل ضارب، ودوسان بييكوفتش «الهلال» بجائزة أفضل مسجل.
على صعيد آخر، أحرز بابلو أريبير وسيزر فرير لقب بطولة اتحاد البادل «الفئة المحلية 20»، بعد فوزهما على الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل وجافي سانتونجا في المباراة النهائية.
وكرّم الفائزين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، بحضور باكاري سانيا اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وأرسنال ومانشستر سيتي وفادي الخطيب، وإيريك أبيدال نجم فرنسا وبرشلونة السابق والمدير التنفيذي لنادي الوصل حالياً.
وحظيت «النسخة 12» من الدورة، بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية تنافسوا في 11 لعبة أولمبية ومجتمعية من بينها رياضتان جديدتان أضيفتا للمرة الأولى إلى البرنامج هما الرشة الطائرة والرماية مع الجري «ليزر رن»، بالإضافة إلى الجري والدراجات الهوائية والكرة الطائرة، والبادل، وشد الحبل، والمبارزة، والجوجيتسو، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتحدي الموانع، كما رفعت اللجنة المنظمة للدورة الجوائز الممنوحة للفرق، التي ووصل مجموعها المقدمة للفائزين في البطولات بالإضافة إلى جوائز الجمهور إلى 4.5 ملايين درهم، وتم استحداث العديد من الفئات الجديدة.

الإمارات
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دورة ند الشبا الرياضية
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