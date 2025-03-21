«أبوظبي الرياضي للسيدات» يطارد «مربع الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)



يخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، مباراة مهمة، بلقاء «هوتشي منه» الفيتنامي، السبت في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتقام المواجهة باستاد «ثونج نهات» في مدينة «هوتشي منه».

وأكمل فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات استعداداته لخوض التحدي، بحثاً عن الصعود إلى «مربع الذهب»، ومن بعده مطاردة النهائي، وتقام الأدوار النهائية للبطولة من 21 إلى 24 مايو المقبل.

وأكدت سارة حسنين المدير الفني لفريق نادي أبوظبي الرياضي، أن الفريق جاهز فنياً ومعنوياً لخوض المباراة المهمة والحاسمة، دون النظر إلى المرحلة المقبلة الأقوى، وتمثل مباراة اليوم ترجمة لجهود الفريق الذي نجح في تخطي الصعوبات والتحديات في البطولة القارية.