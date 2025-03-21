«جودو الإمارات» يخوض «3 نزالات» في «تبليسي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الجودو «3 نزالات»، السبت، في منافسات «وزن الخفيف المتوسط»، ضمن بطولة «تبليسي جراند سلام» التي يستضيفها الاتحاد الجورجي بمشاركة 385 لاعباً ولاعبة يمثلون 52 دولة، وجوائزها 145 ألف يورو.

يلعب محمد يزبيك، الذي تم تصعيده إلى وزن تحت 73 كجم، عقب فوزه بذهبية «أبوظبي جراند سلام» لوزن تحت 66 كجم، مع بطل لتوانيا «المخضرم» فيتكا وسكاز، بينما يلتقي ناجي أزيبك في الوزن نفسه شابيخانوف سايخان لاعب فريق الاتحاد الدولي

وفي ثالث مباريات منتخبنا في جولة اليوم التي تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، يلعب عمرو جاد في وزن تحت 81 كجم مع بطل طاجكستان بوزورف بختيار.

ويختتم منتخبنا مشاركته غداً في الوزن الثقيل تحت 90 كجم، حينما يلتقي سليمان إبراهيم مع الإسباني سانتا ماريا أرون.