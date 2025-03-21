السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية

«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
21 مارس 2025 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)


ينظم مضمار أبوظبي للسباق في الساعة الرابعة والربع عصر السبت، حفل سباقه الثالث عشر، ويضم بطولة الإمارات للفئة الأولى، وسباقي «الإمارات الكلاسيكي» للمهرات والأمهار، ويتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ الجوائز مليوناً، و480 ألف درهم.
وسيكون الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، مسرحاً لتنافس العمالقة على لقب بطولة الإمارات للفئة الأولى، وجوائزها مليون درهم.
ويتصدر الترشيحات الجواد «أتش أم الشاهين» الفائز في 7 سباقات، والبالغ تصنيفه 122 رطلاً، و«أجرد عذبة» و«بهوان» وتصنيفهم 117، إلى جانب «حميم»، و«فيرست كلاس» الفائزين في آخر مشاركة لهم.
وتتصدر «نسايم بينونة»، و«أس معدن»، و«أم اتش ليلى»، و«صافية أي دبليو»، ترشيحات سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات في سن أربع سنوات فقط «إنتاج الإمارات» في الشوط الثاني على مسافة الميل «هيبة» وجوائزه 110 آلاف درهم.
وسيكون الصراع مفتوحاً بين «جاب عبية»، و«الأجرأ»، و«المتوسم»، و«أرغد»، و«ظافر» على لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للأمهار في سن أربع سنوات فقط «إنتاج الإمارات» في الشوط الثالث على مسافة الميل «هيبة»، وجوائزه 110 آلاف درهم.
وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لتكافؤ الخيول العربية الأصلية «إنتاج الإمارات» في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.
وخُصص الشوط الرابع لمسافة 2200 متر لسباق برج الاتحاد للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.
وخُصص الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب سكاي تاور للتكافؤ، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.
وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب أبراج الأمة، وجوائزه 66 ألف درهم.

أخبار ذات صلة
«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ
«التعاون الخليجي»: وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا تعكس مكانتها الإقليمية والدولية


الترشيح
1ـ الصنعاء، عتاب، مهم
2ـ نسايم بينونة، معدن، ليلى
3ـ جاب عبية، الأجرأ، المتوسم
4ـ إيهاب، حشود، بودلير دوغزال
5ـ الشاهين، أجرد عذبة، فيرست كلاس
6ـ مطلوب، جميرا باي، بوردر أيدج
7ـ إلزامي، أنر ويزدوم، فاستنت مسشيف

الإمارات
أبوظبي
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©