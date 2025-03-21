«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي للسباق في الساعة الرابعة والربع عصر السبت، حفل سباقه الثالث عشر، ويضم بطولة الإمارات للفئة الأولى، وسباقي «الإمارات الكلاسيكي» للمهرات والأمهار، ويتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ الجوائز مليوناً، و480 ألف درهم.

وسيكون الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، مسرحاً لتنافس العمالقة على لقب بطولة الإمارات للفئة الأولى، وجوائزها مليون درهم.

ويتصدر الترشيحات الجواد «أتش أم الشاهين» الفائز في 7 سباقات، والبالغ تصنيفه 122 رطلاً، و«أجرد عذبة» و«بهوان» وتصنيفهم 117، إلى جانب «حميم»، و«فيرست كلاس» الفائزين في آخر مشاركة لهم.

وتتصدر «نسايم بينونة»، و«أس معدن»، و«أم اتش ليلى»، و«صافية أي دبليو»، ترشيحات سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات في سن أربع سنوات فقط «إنتاج الإمارات» في الشوط الثاني على مسافة الميل «هيبة» وجوائزه 110 آلاف درهم.

وسيكون الصراع مفتوحاً بين «جاب عبية»، و«الأجرأ»، و«المتوسم»، و«أرغد»، و«ظافر» على لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للأمهار في سن أربع سنوات فقط «إنتاج الإمارات» في الشوط الثالث على مسافة الميل «هيبة»، وجوائزه 110 آلاف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لتكافؤ الخيول العربية الأصلية «إنتاج الإمارات» في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرابع لمسافة 2200 متر لسباق برج الاتحاد للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وخُصص الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب سكاي تاور للتكافؤ، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب أبراج الأمة، وجوائزه 66 ألف درهم.



الترشيح

1ـ الصنعاء، عتاب، مهم

2ـ نسايم بينونة، معدن، ليلى

3ـ جاب عبية، الأجرأ، المتوسم

4ـ إيهاب، حشود، بودلير دوغزال

5ـ الشاهين، أجرد عذبة، فيرست كلاس

6ـ مطلوب، جميرا باي، بوردر أيدج

7ـ إلزامي، أنر ويزدوم، فاستنت مسشيف