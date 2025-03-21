برشلونة لن يعود إلى «كامب نو»!



مراد المصري (أبوظبي)



حصل برشلونة على الموافقات المطلوبة لإكمال الموسم الحالي على الملعب الأولمبي في «مونتجويك»، عوضاً عن العودة إلى ملعب «كامب نو»، وذلك في ضوء تأخر أعمال الإنشاءات الجارية حالياً لتطوير ملعب النادي الشهير.

ونال برشلونة على الضوء الأخضر من السلطات المحلية في «كتالونيا»، من أجل خوض بقية المباريات في مايو في الملعب الأولمبي، بعدما كانت الخطة تقضي بالعودة إلى «كامب نو» في نهاية أبريل المقبل، حيث سيلعب «البلوجرانا» على الملعب الأولمبي مبارياته في الدوري ضد ريال مدريد وفياريال، إلى جانب خوض مباراة في الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في حال تأهله ضد بوروسيا دورتموند.