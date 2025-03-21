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الرياضة

الإنتر يخطط لخطف دوناروما!

الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
21 مارس 2025 14:03


علي معالي (أبوظبي)

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يرتبط دوناروما حارس باريس سان جيرمان بعقد مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2026، ومع ذلك يبدو أن الطرفين بعيدان في مفاوضات الراتب، وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، هناك فارق يتراوح بين 1.5 إلى مليوني يورو، بين طلبات اللاعب وما يريده النادي.
ويريد إنتر ميلان استغلال عدم وصول سان جيرمان ودوناروما إلى «نقطة التقاء»، بحسب ما ذكر الموقع الإيطالي، ويأتي دوناروما على رأس قائمة اهتمامات النادي الإيطالي الذي يتابع عن كثب المحادثات بين الحارس وسان جيرمان.
ويمكن للإنتر أن يتعاقد مع دوناروما هذا الصيف أو الانتظار لمدة عام آخر حتى انتهاء عقده، وسيكون الانتقال إلى الإنتر مثيراً للجدل، حيث لعب دوناروما لمصلحة «الغريم» إيه سي ميلان، وأثار غضب جماهير ميلان، عندما غادر النادي مجاناً إلى باريس سان جيرمان عام 2021.

الدوري الفرنسي
باريس
جانلويجي دوناروما
إنتر ميلان
ميلان
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