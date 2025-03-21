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الرياضة

المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟

المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
21 مارس 2025 14:17

 
معتز الشامي (أبوظبي)


شهدت الأيام الماضية تغييرات جذرية في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، بعد نتائج مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويعد رافينيا وكيليان مبابي أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الأسماء التي أظهرت إمكانات كبيرة في بداية الموسم، مثل محمد صلاح، تتلاشى شيئاً فشيئاً، لكنه يبقى على منصة المرشحين.
وبعد خسارة نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل، والخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، من الصعب أن يكون صلاح من بين الثلاثة المتأهلين للنهائي، وفي المركز الرابع يأتي عثمان ديمبلي، الذي يقدم موسماً رائعاً في مسيرته، ولكن من بين هؤلاء اللاعبين الكبار من حقق أكبر قدر من الإنجازات هذا العام؟ 
ويعيش نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي موسمه الأكثر تهديفاً في مسيرته، حيث سجل 30 هدفاً وصنع 6 أهداف في 37 مباراة في جميع المسابقات، وهو في الواقع هداف الدوري الفرنسي برصيد 21 هدفاً، لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بأن التوقعات تشير إلى أنه أحد المرشحين للفوز بالجائزة.
وتشير التوقعات إلى أن رافينيا هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية، يليه مبابي بفارق ضئيل، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، ولكن من هو المرشح الأفضل، وفقاً للأرقام هذا الموسم، من خلال أرقام رافينيا ومبابي في موسم 2024-2025 حتى الآن:

الدوري الإسباني 
رافينيا: سجل 13 هدفاً وصنع 10 أهداف في 27 مباراة.
مبابي: سجل 20 هدفاً وصنع 3 أهداف في 26 مباراة.

دوري أبطال أوروبا

رافينيا: سجل 11 هدفاً وصنع 5 أهداف في 10 مباريات.
مبابي: سجل 7 أهداف وصنع هدفاً في 12 مباراة.

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كأس الملك 

رافينيا: سجل هدفاً وصنع 4 أهداف في 3 مباريات.
مبابي: سجل هدفاً ولم يصنع أهدافاً خلال مباراتين.

كأس السوبر الإسباني

رافينيا: سجل هدفين وصنع هدفاً في مباراتين.
مبابي: سجل هدفاً ولم يصنع أهدافاً في مباراتين.

 

الكرة الذهبية
برشلونة
ريال مدريد
رافينيا
كيليان مبابي
محمد صلاح
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
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