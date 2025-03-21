سلوت يطيح 5 نجوم في ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



يتطلع ليفربول بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، إلى الاستغناء عن 5 من نجوم الفريق الصيف المقبل، ويقترب «الريدز» من لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبعد الخسارة أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب ويمبلي، ورد أن سلوت يعيد تقييم فريقه وتكوينه قبل موسمه الثاني في أنفيلد، ويتطلع ليفربول إلى اتخاذ إجراءات استباقية في صفقاته هذا الصيف، حيث لا يستهدف فقط تدعيم صفوفهم، بل هناك 5 لاعبين في دائرة الخطر، بحسب «سكاي سبورتس»، وتشمل قائمة الراحلين الحارس البديل كويمين كيليهر، والذي ارتبط اسمه بنادي بورنموث، وثنائي الوسط الياباني واتارو إندو، والإنجليزي هارفي إليوت، كما أن مستقبل البرتغالي ديوجو جوتا، والإيطالي فيديريكو كييزا غير مؤكد قبل بدء سوق الانتقالات الصيفية.

وكان كيليهر بديلاً موثوقاً به دائماً لأليسون بيكر في غياب البرازيلي، لكن وصول حارس مرمى فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي في 2025 ألقى بظلال من الشك على مستقبل الحارس الإيرلندي البالغ 26 عاماً في النادي، بينما انضم كييزا، جناح يوفنتوس السابق، إلى ليفربول في الصيف، وواجه تحديات عديدة في الحفاظ على مكانه الأساسي تحت قيادة سلوت، وبفضل المستوى الرائع الذي يقدمه ريان جرافينبيرش، فإن ظهور إندو جاء في معظمه من مقاعد البدلاء، ولكن طبيعته النشطة في قلب الدفاع في بعض الأحيان، جعلته خياراً لسلوت.

ولم يثبت قائد اليابان، لاعب الوسط البالغ 32 عاماً، جدارته بعد خياراً أساسياً في الفريق الأول، بينما كانت مشاركة إليوت، اللاعب الواعد في منتخب إنجلترا، وخريج أكاديمية ليفربول، ضعيفة لأسباب مماثلة.

ويعد جوتا أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي حالياً، ولكن يشاع أنه على وشك الرحيل الصيف المقبل، بسبب صعوباته أمام المرمى، وفي جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى في 29 مباراة.