مانشستر يونايتد يرصد 48 مليون يورو لضم نميشا



علي معالي (أبوظبي)



قدم فيليكس نميشا «24 عاماً»، أداءً متميزاً مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، قبل أن يتعرض للإصابة في أواخر يناير الماضي، وشارك لاعب الوسط في 19 مباراة بـ «البوندسليجا»، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتماماً باللاعب وأنه مستعد لتقديم عرض بقيمة 48 مليون يورو، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن يكون حساساً، على اعتبار أن نميشا عاش نشأته الكروية في مانشستر سيتي، بين 2007 و2017، ووصل إلى الفريق الأول، وشارك في 3 مباريات، ثم انتقل إلى فولفسبورج عام 2021.