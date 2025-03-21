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الرياضة

ليفربول يخطط للتعاقد مع أمهر لاعب في العالم!

ليفربول يخطط للتعاقد مع أمهر لاعب في العالم!
21 مارس 2025 20:02

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يعد ليفربول الإنجليزي مرشحاً للتعاقد مع ريان شرقي مهاجم ليون في الصيف المقبل، حيث يستعد متصدر الدوري الإنجليزي لموسم ثانٍ مزدحم تحت قيادة أرني سلوت، ويدرس حالياً خياراته في «الميركاتو الصيفي».
ولم يوقع المصري محمد صلاح على عقد جديد حتى الآن، فيما يجذب الجناح الكولومبي لويس دياز إعجاب برشلونة. ويحظى ريان شرقي «21 عاماً» باحترام كبير من مسؤولي ليفربول، بعد موسمه المتميز مع ليون، ويقدم اللاعب الذي يوصف بأنه أحد أكثر اللاعبين مهارة في العالم أفضل مستوياته في مسيرته هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 18 هدفاً في 34 مباراة في جميع المسابقات.
ويتصدر حالياً الدوري الفرنسي «صناعة 9 أهداف»، والدوري الأوروبي «صناعة 8 أهداف»، كما أسهم في 9 أهداف خلال آخر 7 مباريات له في الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن يستهدف ليفربول التعاقد مع العديد من المهاجمين هذا الصيف، مع ظهور نجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك خياراً على الطاولة.
وبحسب التقارير المتخصصة في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، بدأ «الريدز» بالفعل التواصل مع ممثلي اللاعب البالغ 26 عاماً بشأن الانتقال المحتمل إلى «أنفيلد».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
محمد صلاح
ليون
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