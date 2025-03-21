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الرياضة

مانشستر سيتي يطلق كأس رمضان للألعاب الإلكترونية

مانشستر سيتي يطلق كأس رمضان للألعاب الإلكترونية
21 مارس 2025 21:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق نادي مانشستر سيتي بطولة كأس رمضان للألعاب الإلكترونية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الإمارات والسعودية ومصر والجزائر عبر منصات الألعاب الإلكترونية المختلفة.
وأكد النادي أن من ضمن لوائح البطولة مع دخول اللاعب في التصفيات المؤهلة ضمن بلده، يكون لديه 5 ساعات فقط للعب 10 مباريات كحد أقصى في مواجهة لاعبين آخرين في تلك المنطقة.
ويضمن اللاعبون المتصدرون للتصفيات الإقليمية موقعهم في مرحلة نصف النهائي، ليتنافس الفائزون من المناطق الأربع في نصف النهائي في 4 أبريل المقبل الساعة 13:00، مع فرصة التنافس في النهائي الكبير اليوم.
ويحصل اللاعبون الذي يصلون إلى المراحل النهائية على مجموعة من الجوائز، والتي تشمل مواجهة فردية مع لاعب محترف من فريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية إضافة إلى قميص مانشستر سيتي موقع من جميع أعضاء الفريق.

الإمارات
مانشستر سيتي
السعودية
مصر
الجزائر
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