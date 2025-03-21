الجزائر يقترب من «مونديال 2026»



الجزائر (أ ف ب)



قطع المنتخب الجزائري خطوة إضافية نحو نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها دول أميركا الشمالية الثلاث، بعدما تغلب على مضيفه البوتسواني 3-1 في فرانسيستاون في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية.

ورفع منتخب «الخضر» رصيده إلى 12 نقطة مستعيداً الصدارة بفارق الأهداف أمام منتخب موزامبيق.

وقدم المنتخب الجزائري مباراة هجومية قوية برغم الغيابات التي ضربت الفريق بسبب الإصابات ولا سيما إسماعيل بناصر وحسام عوار وبغداد بونجاج وغيرهم.

واعتمد المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش على الثلاثي رياض محرز وأمين جويري وأمين عمورة في الهجوم فكانوا عند حسن الظن بهم إذ قادوا الفريق لتحقيق فوزه الرابع في 5 مباريات، على الرغم من تكتل المنتخب المضيف دفاعياً والأجواء المناخية الحارة.

وسيطر «محاربو الصحراء» على مجريات الشوط الأول، إذ حاولوا فك طوق الدفاع البوتسواني حول منطقته، في المقابل اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات، وكادوا أن يتقدموا عندما سدد مهاجم الاتحاد الليبي توميسيانج أوريبونيي كرة قوية أبعدها الحارس الجزائري أليكسيس قندوز ببراعة (35).

وإثر هجمة منسقة ارسل هشام بوداوي كرة عرضية حولها جويري برأسه إلى الشباك البوتسوانية، بعدما فشل الحارس جايتسيوني فوكو في التعامل معها بشكل فادح (45).

ولم يحتج الجزائريون وقتاً طويلاً لمضاعفة غلتهم بعد انطلاق الشوط الثاني، حيث عزز محمد الأمين عمورة تقدم «الخضر» مستثمراً تمريرة بينية رائعة من جويري (54).

وقلص تيبوجو كوبيلانج النتيجة على عكس المجريات، مستغلاً التباطؤ في الدفاع الجزائري (70)، لكن الضيوف أعادوا الفارق إلى هدفين عبر نجم فولفسبورج الألماني عمورة، بعدما انطلق بالكرة بسرعة وسدد بذكاء خادعاً الحارس فوكو (74).

وتلتقي الجزائر الثلاثاء المقبل مع مطاردتها موزامبيق في قمة المجموعة ضمن الجولة السادسة في تيزي أوزو.