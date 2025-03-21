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الرياضة

برشلونة مُهدد بخسارة 10 نجوم!

برشلونة مُهدد بخسارة 10 نجوم!
21 مارس 2025 22:55

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه برشلونة احتمال خسارة 10 من نجوم الأكاديمية في الصيف المقبل، حيث لم يحصل الشباب الأساسيون على عقود جديدة، رغم احتمالات انضمامهم للفريق الأول، ومن نقاط قوة برشلونة، وجود أكاديمية «لاماسيا» الشهيرة، التي خرجت مواهب عالمية المستوى على مر السنين، مثل ليونيل ميسي، وتشافي، وسيرجيو بوسكيتس، وأندريس إنييستا، وجيرارد بيكيه، وسيسك فابريجاس، ولامين يامال، وباو كوبارسي، ومع ذلك، أفادت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن الفريق الكتالوني يواجه خطر فقدان ما يصل إلى 10 لاعبين من ناشئي فريق تحت 19 عاماً في الصيف المقبل.
ومن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل، الجناح أرناو براداس، والهداف هوجو ألبا، ويان فيرجيلي، ورغم إمكاناتهم الكبيرة، لم يقدم النادي عروض تجديد لهما بعد، مع أن لدى النادي خيار تمديد عقد فيرجيلي لعام آخر.
ويأتي ذلك رغم أن الثلاثة، إلى جانب لاعبين مثل جوفري تورنتس، وكيم جونينت، وبريان فاريناس، يُنظر إليهم في أكاديمية النادي على أنهم يملكون القدرة على اقتحام الفريق الأول بقيادة هانسي فليك، واستقطب براداس اهتماماً من السعودية، على خطى قائد برشلونة أتلتيك «الفريق الرديف» أوناي هيرنانديز. 
كما تنتهي عقود العديد من لاعبي الشباب الآخرين، بمن فيهم هيكتور رانخيل، وفاريناس، وأدريان جيل، وتوماس ماركيز، وألكسندر والتون، وداني فيرير، وماركوس بارييجو، الصيف المقبل.
ويواجه ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، إلى جانب رئيسَي أكاديمية «لاماسيا»، خوسيه رامون أليكسانكو وتوني هيرنانديز، مهمة شاقة في دراسة مستقبل أبرز لاعبيهم الشباب الواعدين.
يتصدر فريق فليك حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متساوياً مع ريال مدريد، وإن كانت لديه مباراة مؤجلة، ويلعب مع أوساسونا في «المؤجلة» 27 مارس، بعد الوفاة المأساوية لطبيب الفريق الأول كارليس مينارو جارسيا.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانسي فليك
ليونيل ميسي
تشافي هيرنانديز
إنييستا
بيكيه
لامين يامال
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