أليسون يغيب عن «قمة الغريمين»



برازيليا (أ ف ب)



يفتقد المنتخب البرازيلي خدمات حارسه أليسون بيكر في مواجهته المرتقبة الثلاثاء ضد غريمه الأرجنتيني حامل اللقب في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على كولومبيا 2-1 في برازيليا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

واضطر حارس ليفربول الإنجليزي إلى ترك المباراة التي حسمها منتخب بلاده في الوقت القاتل بهدف فينيسيوس جونيور مانحاً «السيليساو» انتصاره السادس في التصفيات، قبل قرابة ربع ساعة على النهاية، بعد اصطدام عنيف بالمدافع الكولومبي دافينسون سانشيز.

وتطبيقا لبروتوكول الاتحاد الدولي (تافيفا) المتعلق بالارتجاج الدماغي، يتوجب على أليسون الخلود إلى الراحة، ولجأ الاتحاد البرازيلي إلى حارس بالميراس المخضرم ويفرتون (37 عاماً) كي يعوضه.

وكان للفوز على كولومبيا ضحايا آخرون، إذ لن يكون باستطاعة «السيلساو» الاعتماد على المدافع جابريال (أرسنال الإنجليزي) ولاعبي الوسط برونو جيمارايش (نيوكاسل الإنجليزي) وجيرسون (فلامنجو)، وذلك نتيجة إيقاف الأولين لتراكم الإنذارات وإصابة الثالث في فخذه ما اضطره لمغادرة المباراة في الدقيقة 28.

وتم استبدال الثلاثي ببيرالدو (باريس سان جيرمان الفرنسي) وجواو جوميش (ولفرهامبتون الإنجليزي) وإيدرسون (أتالانتا الإيطالي).

وتشكل هذه الغيابات ضربة قاسية للبرازيل، لاسيما أن أليسون وجابريال وجيمارايش وجيرسون من الركائز التي يعول عليها كثيراً المدرب دوريفال جونيور الذي سبق له أن خسر النجم نيمار، القائد دانيلو والحارس إيدرسون.