الجزيرة والوصل.. «موعد الحسم»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي الجزيرة والوصل، اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن إياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، في لقاء حسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية، ما بين طموحات «الإمبراطور» بالاستفادة من أفضلية الفوز ذهاباً بهدف دون مقابل، ومحاولة «فخر أبوظبي» العودة بـ«ريمونتادا»، وقلب المعطيات لمصلحته.

وتشكَّل البطولة محطة مهمة لكلا الفريقين، بعد ابتعادهما عن سباق «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يتطلع الجزيرة إلى مواصلة رحلة إعادة البناء في صفوفه التي بدأها خلال الصيف الماضي، من أجل إعداد فريق قادر على المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة، ويدرك المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق، الحاجة إلى بلوغ المباراة النهائية لهذه البطولة، بما يشكَّل دفعة معنوية لمجموعة اللاعبين الحاليين. فيما يريد الوصل بقيادة المدرب ميلوش، تعويض فقدانه لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وتعويض جماهيره بحصد كأس البطولة للمرة الأولى، بعدما اكتفى بالوصافة في عام 2018.

ويعتمد الفريقان على القائمة المتوافرة من اللاعبين، في ظل انضمام لاعبين بارزين إلى صفوف المنتخبات الوطنية، وبدا واضحاً في المباراة الماضية اعتماد الجزيرة على فينيسيوس ميلو وكيبانو في المقدمة بمساندة من لاعبي الخبرة نبيل فقير ومحمد النني، فيما يبرز في الوصل، نيكولاس خمينيز صاحب هدف الفوز بوجود علي صالح. يذكر أن نظام المسابقة لا يمنح أفضلية للأهداف خارج الديار، مما يجعل تساوي الفريقين في عدد الأهداف في نهاية المباراتين، يحتكمان إلى ركلات الترجيح مباشرة من دون خوض أشواط إضافية، لحسم بطاقة التأهل.