وفاة أسطورة الملاكمة

لندن (د ب أ)



توفي أسطورة الملاكمة الأميركي جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عاماً، حسبما أعلنت عائلته.

وقال منشور على صفحة بطل العالم في الوزن الثقيل مرتين على تطبيق تيليجرام، إنه توفي بسلام يوم الجمعة محاطاً بأفراد عائلته.

وتابع «بحزن عميق، نعلن رحيل محبوبنا جورج إدوارد فورمان الأب الذي رحل بسلام في 21 مارس 2025 محاطاً بأحبائه».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن المنشور قوله «كان محباً للخير وبطلاً أولمبياً وبطل العالم في الوزن الثقيل مرتين، كان يحظى باحترام كبير للغاية، كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان وحامياً لإرثه، وكافح بلا كلل للحفاظ على اسمه من أجل عائلته».

وفاز فورمان بميدالية ذهبية أولمبية في عام 1968، قبل أن يحصل على أول لقب له في الوزن الثقيل، بفوزه على جو فريزر في عام 1973 .

وخسر فورمان الحزام بعد عام أمام محمد علي كلاي في مباراة أقيمت في أفريقيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت تعرف حينها باسم زائير.

وجاءت بطولته الثانية كبطل للعالم بعد أكثر من عقدين في سن 45 عاماً مع فوز مذهل بالضربة القاضية على مايكل مورر في عام 1994.