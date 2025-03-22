السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وفاة أسطورة الملاكمة

وفاة أسطورة الملاكمة
22 مارس 2025 10:48

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يُعادل «قياسية» نادال في «الأساتذة »
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية


توفي أسطورة الملاكمة الأميركي جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عاماً، حسبما أعلنت عائلته.
وقال منشور على صفحة بطل العالم في الوزن الثقيل مرتين على تطبيق تيليجرام، إنه توفي بسلام يوم الجمعة محاطاً بأفراد عائلته.
وتابع «بحزن عميق، نعلن رحيل محبوبنا جورج إدوارد فورمان الأب الذي رحل بسلام في 21 مارس 2025 محاطاً بأحبائه».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن المنشور قوله «كان محباً للخير وبطلاً أولمبياً وبطل العالم في الوزن الثقيل مرتين، كان يحظى باحترام كبير للغاية، كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان وحامياً لإرثه، وكافح بلا كلل للحفاظ على اسمه من أجل عائلته».
وفاز فورمان بميدالية ذهبية أولمبية في عام 1968، قبل أن يحصل على أول لقب له في الوزن الثقيل، بفوزه على جو فريزر في عام 1973 .
وخسر فورمان الحزام بعد عام أمام محمد علي كلاي في مباراة أقيمت في أفريقيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت تعرف حينها باسم زائير.
وجاءت بطولته الثانية كبطل للعالم بعد أكثر من عقدين في سن 45 عاماً مع فوز مذهل بالضربة القاضية على مايكل مورر في عام 1994.

جورج فورمان
أميركا
الملاكمة
محمد علي كلاي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تحتفي مع المرضى والأطفال بيوم السعادة الدولي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحتفي مع المرضى والأطفال بيوم السعادة الدولي
اليوم 21:12
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
لأول مرة.. إصدار صحيفة مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
اليوم 20:36
رئيس الدولة: التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس استقرار وتقدم وازدهار المجتمعات
علوم الدار
رئيس الدولة: التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس استقرار وتقدم وازدهار المجتمعات
اليوم 20:18
وفاة مهاجم الجزائر
الرياضة
وفاة مهاجم الجزائر
اليوم 20:17
من اليمين: وزراء خارجية كوري الجنوبية واليابان والصين في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
اليابان والصين وكوريا الجنوبية تتفق على تعزيز السلم
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©