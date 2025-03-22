نيوكاسل يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في صفقة أنطونيتو!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يزال أنطونيو كورديرو، المعروف باسم أنطونيتو، لاعباً غير معروف نسبياً، لكن اسمه محط أنظار كبرى الأندية الأوروبية، وقدم اللاعب «18 عاماً» موسماً متميزاً مع ملقا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه لن يلعب في هذا الدوري الموسم المقبل.

وأبدى ريال مدريد وبرشلونة اهتمامهما بضم أنطونيتو، لكن نيوكاسل هو المرشح الأوفر حظاً لضمه، وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، وارتبط الجناح الموهوب بقوة بالانتقال إلى برشلونة العام الماضي، لكن نيوكاسل عرض عليه، بحسب التقارير، مساراً أفضل للانضمام إلى الفريق الأول، وسيكون أنطونيتو لاعباً حراً، حيث ينتهي عقده مع ملقا بنهاية الموسم.

ولد أنطونيتو في الأندلس، وقضى فترة في ريال بيتيس وإشبيلية في شبابه قبل انضمامه إلى ملقا، حيث وقّع أول عقد احترافي له عام 2022.

وتألق مع فريق ملقا «ب» الموسم الماضي، مسجلاً 12 هدفاً، من بينها الهدف الحاسم في صعودهم، كما تألق اللاعب الإسباني الدولي تحت 19 عاماً مع الفريق الأول لملقا هذا الموسم، مسجلاً 11 هدفاً في 30 مباراة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

ويمكن لأنطونيتو التفاوض مع الأندية نظراً لقرب انتهاء عقده من 6 أشهر، وتوقيع اتفاقية مبدئية مع أندية خارج إسبانيا، وتشير التقارير إلى أن نيوكاسل على وشك الحصول على توقيعه، حيث يعرض «الماكبايس» حزمة مالية أكثر ربحية وضمانات للمشاركة مع الفريق الأول.

والسبب الرئيس الذي يرجح كفة نيوكاسل عن برشلونة وريال مدريد رغبة اللاعب في الانضمام إلى نادٍ يلعب فيه أساسياً، بعكس عملاقي إسبانيا، ومن المرجح ألا يحصل على دقائق لعب كافية لإظهار مهاراته.