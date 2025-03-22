السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوكاسل يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في صفقة أنطونيتو!

نيوكاسل يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في صفقة أنطونيتو!
22 مارس 2025 11:49

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
إصابة مدافع برشلونة بتمدد في الرباط الداخلي
برشلونة مُهدد بخسارة 10 نجوم!


لا يزال أنطونيو كورديرو، المعروف باسم أنطونيتو، لاعباً غير معروف نسبياً، لكن اسمه محط أنظار كبرى الأندية الأوروبية، وقدم اللاعب «18 عاماً» موسماً متميزاً مع ملقا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه لن يلعب في هذا الدوري الموسم المقبل.
وأبدى ريال مدريد وبرشلونة اهتمامهما بضم أنطونيتو، لكن نيوكاسل هو المرشح الأوفر حظاً لضمه، وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، وارتبط الجناح الموهوب بقوة بالانتقال إلى برشلونة العام الماضي، لكن نيوكاسل عرض عليه، بحسب التقارير، مساراً أفضل للانضمام إلى الفريق الأول، وسيكون أنطونيتو لاعباً حراً، حيث ينتهي عقده مع ملقا بنهاية الموسم.
ولد أنطونيتو في الأندلس، وقضى فترة في ريال بيتيس وإشبيلية في شبابه قبل انضمامه إلى ملقا، حيث وقّع أول عقد احترافي له عام 2022. 
وتألق مع فريق ملقا «ب» الموسم الماضي، مسجلاً 12 هدفاً، من بينها الهدف الحاسم في صعودهم، كما تألق اللاعب الإسباني الدولي تحت 19 عاماً مع الفريق الأول لملقا هذا الموسم، مسجلاً 11 هدفاً في 30 مباراة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».
ويمكن لأنطونيتو التفاوض مع الأندية نظراً لقرب انتهاء عقده من 6 أشهر، وتوقيع اتفاقية مبدئية مع أندية خارج إسبانيا، وتشير التقارير إلى أن نيوكاسل على وشك الحصول على توقيعه، حيث يعرض «الماكبايس» حزمة مالية أكثر ربحية وضمانات للمشاركة مع الفريق الأول.
والسبب الرئيس الذي يرجح كفة نيوكاسل عن برشلونة وريال مدريد رغبة اللاعب في الانضمام إلى نادٍ يلعب فيه أساسياً، بعكس عملاقي إسبانيا، ومن المرجح ألا يحصل على دقائق لعب كافية لإظهار مهاراته.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
نيوكاسل
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تحتفي مع المرضى والأطفال بيوم السعادة الدولي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحتفي مع المرضى والأطفال بيوم السعادة الدولي
اليوم 21:12
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
لأول مرة.. إصدار صحيفة مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
اليوم 20:36
رئيس الدولة: التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس استقرار وتقدم وازدهار المجتمعات
علوم الدار
رئيس الدولة: التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس استقرار وتقدم وازدهار المجتمعات
اليوم 20:18
وفاة مهاجم الجزائر
الرياضة
وفاة مهاجم الجزائر
اليوم 20:17
من اليمين: وزراء خارجية كوري الجنوبية واليابان والصين في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
اليابان والصين وكوريا الجنوبية تتفق على تعزيز السلم
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©