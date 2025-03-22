عرض جديد.. ليفربول «متفائل» بشأن بقاء صلاح



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يزال ليفربول متفائلاً بشأن إمكانية توقيع محمد صلاح على عقد جديد، واستمراره مع النادي في الموسم المقبل، بحسب تقرير حديث.

وأفادت تقارير أن ليفربول قدم عرضاً لتجديد عقد مهاجمه صلاح، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام البريطانية بأن صلاح على وشك توقيع عقد جديد لمدة عامين مع النادي.

ويعد «الفرعون المصري» واحداً من 3 لاعبين بارزين يمكنهم الرحيل مجاناً، عندما تنتهي عقودهم الحالية في نهاية الموسم، إلى جانب ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك، وصرح صلاح مراراً وتكراراً بأن هذا الموسم ربما يكون الأخير مع ليفربول، وترددت أنباء عن انتقال إلى السعودية، إلى جانب اهتمام محتمل من باريس سان جيرمان.

لكن وفقاً لموقع «ذا أثليتيك»، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً في الوضع الراهن هي بقاء صلاح في «أنفيلد»، وذكر الموقع أنه في الوقت الحالي، يبدو أن الطرفين يتبادلان الآراء بشأن تفاصيل الصفقة، والتي من المتوقع أن تكون لمدة عامين.

وأضاف أن العقد الممتد لعامين ليس مفاجئاً، حيث يمنح ليفربول فرصة للتخطيط طويل الأمد في مركز صلاح «الجناح الأيمن».

ويقدم صلاح الموسم الأفضل في مسيرته، حيث أسهم في 54 هدفاً حتى الآن، 44 هدفاً منها في الدوري الإنجليزي، وهذا رقم قياسي لموسم فردي، ويتبقى لصلاح 9 مباريات لبلوغ الرقم القياسي الجديد.

كما أن صلاح على مسافة 4 تمريرات حاسمة من تسجيل رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى 10 أهداف لكسر رقم إيرلينج هالاند بـ36 هدفاً في موسم واحد.