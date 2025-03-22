عمر خالد: حُلم لقب «سوبر سلة آسيا» يحتاج دعم جماهير «الفرسان»

علي معالي (أبوظبي)

على مدار الموسمين الماضيين، كانت نهائيات دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة لمنطقة الخليج ساحة لمعركة قوية بين المنامة البحريني والكويت الكويتي، حيث نجح الأخير في حسم اللقب في المناسبتين، مما عزز مكانته كأفضل فريق في المنطقة، ولكن في النسخة الحالية التي وصلت إلى محطتها النهائية، سيكون البطل جديداً، حيث ينتظر شباب الأهلي الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي، بين القادسية والاتحاد، لتحديد الطرف الثاني مع «الفرسان» لمباراة النهائي، وهناك مواجهة ثالثة وفاصلة بين بطلي الكويت والسعودية تحدد لها يوم الثلاثاء المقبل، في مجمع صالات الشيخ سعد العبد الله الرياضية في مدينة الكويت.

وفي مباراة الدور قبل النهائي لفريق شباب الأهلي، نجح عمر خالد لاعب شباب الشارقة في أن يكون هو نقطة التحول، وصاحب لحظات الحسم في المباراة أمام المنامة البحريني، عندما سجل واحدة من أهم الثلاثيات في المباراة قبل النهاية بـ40 ثانية، ليمنح شباب الأهلي دفعة قوية في اللحظات الحاسمة، كما كان مسؤولاً عن توسيع الفارق إلى 86-81 بعد تسجيله لرمية حرة من محاولتين.

وفي تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، قال عمر خالد: «لم يتبق لنا سوى خطوة واحدة، لتحقيق حُلم التتويج باللقب، بلقاء إما القادسية الكويتي أو الاتحاد السعودي، ولكي نفوز بلقب سوبر غرب آسيا لأول مرة نحتاج إلى دعم جمهورنا الكبير، خلال الفترة المقبلة، حيث سنخوض 15 مباراة في شهر أبريل ما بين منافسات محلية وسوبر غرب آسيا، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من كل اللاعبين، وتبقى المحطة الأهم وهي نهائي سوبر غرب آسيا، ووجود جماهير شباب الأهلي في المدرجات أكبر حافز لتحقيق اللقب للمرة الأولى».

قال عمر خالد: «نجحنا في تحقيق الفوز ذهاباً بدبي وإياباً بالمنامة على البطل البحريني وهو ما يحدث للمرة الأولى، حيث فرضنا أسلوبنا وطريقة لعبنا على فريق المنامة أحد أقوى الفرق في منطقة الخليج، ونجحنا في الاستفادة من التغييرات التي حدثت في المنامة بتشكيلته الجديدة بعدم وجود مصطفى حسين الذي انتقل للاحتراف مع العربي القطري، وانتقال الثنائي علي حسين ومحمد أمير إلى صفوف المحرق البحريني».

وأكد عمر خالد على الانسجام السريع للمدرب الصربي ميودراج بيريسيتش مع الفريق قائلاً: «خبراته الكبيرة ساهمت في تحقيق انتصارات متميزة، ولديه رصيد كبير من المعرفة عن السلة الإماراتية بحكم وجوده من قبل مع نادي الوصل، كما كان الثلاثي الأجنبي الأميركي منسجماً بشكل رائع مع الفريق، وله التأثير الإيجابي على المستوى العام، ولا يُمكن إغفال الدور الكبير للمدرب المساعد سعيد عتيق، ودوره الإيجابي بعد الاستغناء عن التونسي وليد زريدة حيث نجح عتيق في مهمته، قبل إتمام التعاقد مع بيريسيتش، وفي نفس الوقت هناك جهد كبير من مدير الفريق ومشرف اللعبة بالنادي زايد خويدم، والذي يُعتبر الجندي المجهول لما يقدمه من عمل لمصلحة الفريق».

وقال عمر خالد، وهو أحدث الوجوه المنتقلة هذا الموسم من الشارقة لشباب الأهلي: «الفريق حالياً يتميز بالخبرات الكبيرة بين صفوفه، منها سعيد مبارك ومحمد مبارك وطلال سالم وقيس عمر، ومعهم الشاب حامد عبداللطيف، ونسبة حصولنا على لقب غرب آسيا تتساوى مع بقية المنافسين، سواء القادسية أو الاتحاد، ولكن الأهم أن البطل هذه المرة سيكون فريقاً جديداً، وبطبيعة الحال هدفنا أن يكون شباب الأهلي على القمة، وهو ما نخطط له كفريق خلال النهائي المقبل».