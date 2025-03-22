«الجامعة الأميركية» يُحلق بلقب دوري سيدات الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوج فريق الجامعة الأميركية في دبي بلقب «دوري السيدات للكرة الطائرة»، بفوزه على الشارقة الرياضي للمرأة 3-1، في مباراة النهائي الفاصل التي أقيمت على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في دبي.

وخاض «الجامعة الأميركية في دبي» و«الشارقة الرياضي للمرأة» مواجهة فاصلة مثيرة، بعد التعادل في نتائج مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي، حيث فاز «الجامعة الأميركية» ذهاباً 3-0، بينما تفوق «الشارقة الرياضي للمرأة» في مباراة الإياب على ملعبه بالنتيجة نفسها 3-0، ليحتكم الفريقان لمباراة فاصلة على ملعب محايد.

وحسم «الجامعة الأميركية في دبي» المباراة الفاصلة 3-1، بنتائج الأشواط «25-23 و25-14 و17-25 و25-23»، وشهد النهائي حضوراً جماهيرياً لافتاً من أنصار الفريق.

وشهدت مراسم تتويج الفائز بلقب الدوري، حضور أسامة عبدالله قرقاش، نائب رئيس اتحاد الطائرة، وجمال المطروشي، نائب الرئيس للتمثيل الداخلي، وعبدالعزيز إبراهيم السلمان، الأمين العام للاتحاد، حيث جرى تكريم لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميداليات الفضية، فيما نالت لاعبات الجامعة الأميركية في دبي الميداليات الذهبية، قبل الاحتفال بكأس البطولة.

وأشاد أسامة قرقاش بمستوى الفريقين، والإثارة التي غلفت مواجهات النهائي على مدار 3 مباريات في الذهاب والإياب، وصولاً إلى المباراة الفاصلة.

وقال في تصريحات لصحيفة (الاتحاد): «ما شهدناه في المباراة يبرهن على الندية الكبيرة بين الفريقين والمستوى القوي للبطولة بشكل عام».

وأضاف: «التوقعات كانت تشير إلى فوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بحكم أنه حامل اللقب، لكن في المقابل، نجح فريق الجامعة الأميركية في دبي في حسم النتيجة لمصلحته، وحصد البطولة المستحقة»، لافتاً إلى أن الفريقين استحقا الوصول إلى النهائي.

وأشاد قرقاش بمستوى دوري السيدات في الموسم الجاري، مؤكداً أن البطولة شهدت تطوراً كبيراً في جميع جوانبها، سواء من حيث التنظيم أو مستوى الفرق المشاركة، وأشار إلى أن مشاركة 10 فرق في الموسم الحالي، دليل على الاهتمام المتزايد في دعم الرياضة النسائية في الدولة، وتوفير فرصاً أكبر للاعبات لإظهار مهاراتهن والمنافسة على أعلى مستوى. وأضاف قرقاش أن هذا التطور يعزز من قوة دوري السيدات، ويشجع المزيد من الأندية على الانضمام في المستقبل.

وشاركت 10 فرق في دوري السيدات للكرة الطائرة في الموسم الجاري، ووزعت على مجموعتين في الدور الأول، حيث ضمت الأولى الشارقة الرياضي للمرأة، الجامعة الأميركية في دبي، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أكاديمية إيليت، وأمباير، فيما ضمت الثانية فرق نادي سيدات خورفكان، الوصل، أكاديمية آيبيك، نادي أبوظبي، وإليت ولفز.