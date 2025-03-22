بياستري «أول المنطلقين» في الصين



شنغهاي (رويترز)



انتزع أوسكار بياستري سائق مكلارين مركز أول المنطلقين للمرة الأولى في مسيرته ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات في سباق جائزة الصين الكبرى، بعدما حقق أسرع زمن للفة على الإطلاق حول حلبة شنغهاي الدولية.

وأنهى الأسترالي، الذي فاز بسباقين وسبق له الحصول على مركز أول المنطلقين في سباقات سرعة، التجارب التأهيلية محققاً زمناً بلغ دقيقة واحدة و30.641 ثانية، وانضم إليه في الصف الأمامي في بداية سباق الأحد جورج راسل، بعدما بذل سائق مرسيدس جهداً قوياً في النهاية، ليحقق زمناً بلغ دقيقة واحدة و30.723 ثانية.

ولم يخض لاندو نوريس سائق مكلارين، والفائز بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا ومتصدر البطولة، محاولته الأخيرة، ويبدأ من المركز الثالث، بينما جاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع.

واحتل فريق فيراري الصف الثالث، مع حصول لويس هاميلتون على المركز الخامس، بعد فوزه بسباق السرعة في وقت سابق، وجاء زميله شارل لوكلير في المركز السادس.

وقال بياستري الذي بدأ من الصف الأول في أستراليا، لكنه أنهى السباق في المركز التاسع بعد خروجه عن مسار الحلبة «كانت اللفات صعبة بعض الشيء، ولكنني متحمس للغاية للانطلاق من المركز الأول».

وأصبح بياستري أول سائق أسترالي ينطلق من المركز الأول منذ دانييل ريكاردو في المكسيك عام 2018، والسائق رقم 107 الذي ينطلق من المركز الأول في تاريخ «الفورمولا-1»، وأنهى الأسترالي سباق السرعة في المركز الثاني ليحصل على سبع نقاط، ويمكنه الآن أن يتطلع إلى تحقيق المزيد من النقاط في سباق الغد.

وقال زاك براون رئيس فريق مكلارين «من الرائع أن ينطلق أوسكار من المركز الأول للمرة الأولى، كان قريباً من تحقيق ذلك أكثر من مرة، وانطلق كثيراً من الصف الأمامي، كانت تلك لفة مذهلة».

وقدم نوريس التهنئة لبياستري على نجاحه وكان أكثر سعادة بسيارته بعد حصوله على المركز الثامن في سباق السرعة.