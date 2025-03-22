كأس منصور بن زايد.. «ملتقى النجوم»

مصطفى الديب (أبوظبي)



عام بعد آخر، تؤكد كأس منصور بن زايد، أنها «الأهم والأقوى» في دورات الشهر الكريم، وعززت البطولة الكبيرة ثقة الجميع فيها من خلال «النسخة 12» التي اختتمت يوم الخميس الماضي، وسط أجواء جماهيرية رائعة.

ولم تكن نسخة العام الحالي مثل البطولات السابقة، حيث جاءت مختلفة على جميع الصعد، فنياً ارتقى مستوى الفرق المشاركة بدرجة كبيرة، وتنظيمياً جاء المشهد أكثر من رائع منذ البداية وحتى الختام، وشارك عدد كبير من مشاهير اللاعبين في «الحدث الكبير»، لتصبح البطولة «ملتقى النجوم» الكبار، منهم سبستيان تيجالي لاعب الوحدة والمنتخب السابق الذي قاد «دائرة القضاء» إلى اللقب، ورفع معه الكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب، بعدما سجل 5 أهداف خلال مشوار «دائرة القضاء» من دور المجموعات إلى النهائي.

ولم يكن تيجالي «النجم الوحيد» الذي يظهر في «النسخة 12»، حيث حضر أيضاً إسماعيل مطر، وعمر عبدالرحمن، وعبد الرحيم جمعة، وهلال سعيد، ووليد سالم، وسبيت خاطر، وغيرهم من «الأساطير» الذين خطفوا الأنظار في «المباراة الاستعراضية» التي أقيمت في الافتتاح الرسمي للبطولة بين أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر، و«خليجي 21» بقيادة عمر عبد الرحمن.

وشارك مهند العنزي مدافع العين والمنتخب السابق مع فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، وصالح المنهالي لاعب الوحدة السباق مع «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي»، وكذلك ضمت قائمة «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» محمد برغش لاعب الجزيرة والوحدة السابق.

وعلى صعيد المدربين، ظهر الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة السباق الذي تولى تدريب «قطاع المشاريع الهندسية والفنية»، وطارق السعيد لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق وقاد «مكتب الشؤون القانونية»، واستمرت منافسات البطولة لمدة 18 يوماً، لم تكن المتعة دخل ملعب فندق «قصر الإمارات» فقط، بل حضرت على المدرجات، في ظل الحماس الكبير من جماهير الفرق وأسر اللاعبين.

وأسهم نظام البطولة في إضفاء مزيد من الندية منذ البداية وحتى النهاية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل منها، وصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وحلق «دائرة القضاء» باللقب عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها «دائرة القضاء» الكأس بعدما عزز صفوفه بلاعبين متميزين، مثل سبستيان تيجالي أفضل لاعب في البطولة.



من جانبه، أعرب سبستيان تيجالي قائد «دائرة القضاء» عن سعادته البالغة بحصد اللقب، مؤكداً أنه ثمرة جهد الجميع، ووجه الشكر إلى زملائه بالفريق والجهاز الفني، وقال: «الجميع بذل جهداً كبيراً من أجل الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الفريق».

وأشاد نجم نادي الوحدة السابق بمستوى البطولة، مؤكداً أن المنافسة قوية للغاية، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع هذا المستوى الفني القوي للبطولة والفرق المشاركة.

وأضاف: «منذ اليوم الأول لانضمامي للفريق، كان الكأس هو الهدف الذي وصلنا إليه بفضل تضافر الجهود والقتال داخل الملعب».

وأشاد يتجالي بالتنظيم الرائع للبطولة، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة في المحفل الرياضي الكبير، والأجواء الرمضانية الممتعة على الصعيد الجماهيري وكذلك الفني.

واعترف تيجالي بأن حصد اللقب لم يكن سهلاً، نظراً لقوة الفرق المشاركة والمنافسة القوية التي شهدتها البطولة منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن جميع الفرق التي تأهلت إلى ربع النهائي كانت مؤهلة لحصد اللقب.