شتوتجارت يمدد عقد مدربه هونيس حتى 2028

برلين (د ب أ)

مدد سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، تعاقده مع الفريق لعام إضافي حتى 2028، وهي خطوة من شانها أن تنهي التكهنات الخاصة بمستقبل المدير الفني مع وصيف الموسم الماضي.

وأعلن شتوتجارت هذه الأنباء اليوم السبت، خلال فترة توقف الدوريات، لإقامة مباريات دولية للمنتخبات، ويقال إن العقد لا يتضمن أي شرط جزائي.

وتولى هونيس (42 عاماً) تدريب الفريق في أبريل 2023، وأنقذ شتوتجارت من الهبوط على مدار الأسابيع التالية، وبعدها قاد الفريق لاحتلال المركز الثاني خلف ليفركوزن والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد شتوتجارت في المركز العاشر حالياً، ولكنه مازال في دائرة المنافسة على حجز أحد المقاعد المؤهلة للعب في أوروبا، والتي يمكن للفريق أن يصل إليها عبر كأس ألمانيا، حيث يتواجد في الدور قبل النهائي.

وارتبط اسم هونيس، نجل ديتير هونيس مهاجم شتوتجارت وبايرن ميونيخ السباق وابن أخ أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، بالانتقال لعدة أندية أخرى.

وقال ألكسندر ويرل، الرئيس التنفيذي لنادي شتوتجارت: «النادي وسيباستيان هونيس عملا في انسجام تام منذ اليوم الأول، وسيباستيان أنقذ فريقنا من خطر هبوط حاد إلى احتلال المركز الثاني واللعب في دوري أبطال أوروبا، طبق أسلوب لعب واضحاً، وحسّن أداء العديد من اللاعبين بشكل فردي».

وأردف: «كنا نعلم دائماً أننا نريد العمل مع سيباستيان على المدى الطويل، هو المدرب المناسب لأهدافنا، سواء احترافياً أو شخصياً».

وقال هونيس: «سعيد للغاية بشأن تمديد تعاقدي، لأنني مقتنع أن مازال بإمكاننا تحقيق الكثير سوياً، نريد ويجب أن نستمر في بذل قصارى جهدنا على جميع مستويات النادي من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل، وهذا يشمل تطوير وتعزيز فريقنا بشكل أكبر، نريد أن نكون قادرين على المشاركة في المنافسات الأوروبية على المدى الطويل».