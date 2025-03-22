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الرياضة

إصابة مدافع برشلونة بتمدد في الرباط الداخلي

إصابة مدافع برشلونة بتمدد في الرباط الداخلي
22 مارس 2025 20:01

 
مدريد (د ب أ)

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أعلن نادي برشلونة أن مدافعه الدولي باو كوبارسي يعاني إصابة بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل ويغيب عن الفريق لبعض الوقت.
وأصيب كوبارسي، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا، خلال تعادله أمام هولندا 2-2، في ذهاب دور الثمانية لدوري أمم أوروبا، وغادر الملعب بعد 41 دقيقة.
وبعد تقييم حالته عاد كوبارسي إلى برشلونة، حيث خضع لمزيد من الفحص الطبي في المستشفى التابع للنادي.
وأوضح برشلونة، عبر موقعة الرسمي، أن الفحص أظهر معاناته من إجهاد في الرباط الأمامي لكاحل قدمه اليمنى، ويتبع كوبارسي خطة علاجية تحفظية، ويتم إعادة تقييم قدرته على تحمل النشاط البدني خلال 48 ساعة، يوم الاثنين المقبل.

كوبارسي
دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا
هولندا
برشلونة
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