«أبوظبي الرياضي للسيدات» يودع «أبطال آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)

أضاع نادي أبوظبي الرياضي للسيدات فرصة التأهل إلى «المربع الذهبي»، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بخسارته «الدراماتيكية» أمام هوشي منه الفيتنامي 4-5، في المباراة التي أقيمت بملعب «ثون نهات» في مدينة هوشي منه، ضمن دور الثمانية للبطولة، وأنهى «أبوظبي الرياضي للسيدات» الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف، أحرزتها برينسيلا أدوبيا، وطرفة الغافري وتي تي.

وفي الشوط الثاني، سجل هوشي منه هدفين، إلا أن «أبوظبي الرياضي للسيدات» رد بالهدف الرابع بتوقيع تي تي، لتصبح النتيجة لمصلحته 4-2، وأحرز الفريق الفيتنامي ثلاثة أهداف متتالية كانت كفيلة بمنحه بطاقة الصعود إلى نصف النهائي، وملاقاة المتأهل من مباراة أوراوا الياباني ووهان جيانجدا الصيني.