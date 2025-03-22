الوصل والنجوم الإداريون أبطال المهرجان الرمضاني لـ «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)



شهد ختام المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم تكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومساهمين ومتطوعين.

وفاز «النجوم» بلقب خماسيات كرة القدم، فيما حصد «الإداريون» لقب الكرة الطائرة، بينما ذهب لقب كرة السلة إلى الوصل.

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته بنجاح المهرجان وتنوعه، مثمناً الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» في كل المجالات، واصفاً «أصحاب الهمم» بأنهم أصحاب همة عالية، ومثلوا الروح الرياضية السامية من خلال المهرجان.

ووجه بالرقاد الشكر إلى شركاء النجاح وأولياء أمور المشاركين في المهرجان الذين حفزوا أبناءهم للمشاركة في الفعاليات المجتمعية المهمة لتحقق النسخة الحالية من المهرجان أهدافها المنشودة، والتي أسعدت «أصحاب الهمم».

وقال: «إن التميز الذي تحقق ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص، مما كان له المردود الإيجابي على وصول المهرجان إلى آفاق النجاح الذي أسعد الجميع بإضفاء أجواء المنافسة والبهجة على الأمسيات الرمضانية، وإثراء الفعاليات المختلفة، في إطار الحرص على نشر الوعى التراثي والثقافي لدى الجيل الجديد من «أصحاب الهمم».

من جانبه، أكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي مدير المهرجان، أن تزامن المهرجان مع عام المجتمع 2025، جسد تقوية الروابط والحفاظ على التراث الثقافي، وتهيئة بيئة تزدهر فيها روح التعاون والمبادرات التي تترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية، معرباً عن سعادته بالنجاح، خاصة أن القيادة الرشيدة تمثل مصدر إلهام للجميع بتحويل الإعاقة إلى طاقة.

وثمن العصيمي جهود جهود فرق العمل المختلفة بقيادة فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية و«فرسان النادي» وأولياء أمورهم، وشركاء النجاح والمتطوعين الذين رسموا صورة رائعة عن قيمة العمل التطوعي.

وأشار العصيمي إلى أن «أصحاب الهمم» دائماً على قدر المسؤولية، وأن الاعتزاز الذي رأيناه في عيون المشاركين وحرصهم على دورهم المجتمعي يؤكد تحقيق الأهداف المنشودة، متطلعاً إلى المحافظة على المكتسبات بترك بصمات جديدة في النسخة المقبلة للمهرجان.