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الرياضة

ناجلسمان يرفض تعديل تشكيلة ألمانيا أمام إيطاليا في «الدوري الأوروبي»

ناجلسمان يرفض تعديل تشكيلة ألمانيا أمام إيطاليا في «الدوري الأوروبي»
22 مارس 2025 20:08

 
برلين (د ب أ)

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لا يرغب يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، في إجراء تغييرات كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا في إياب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، فيما يتواجد الثنائي الذي سجل في مباراة الذهاب، ليون جوريتزكا وتيم كلينديست أساسيين في المباراة التي تقام في دورتموند الأحد.
وسجل كلينديست، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، هدف التعادل للمنتخب الألماني لدى دخوله بديلاً في الشوط الثاني، فيما سجل جوريتزكا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، الهدف الثاني من ضربة رأس في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الألماني 2-1 في ميلانو، وهي المباراة الدولية الأولى له منذ نوفمبر 2023.
وقال ناجلسمان، في حديث مع الصحفيين: «نقوم ببعض التعديلات بالطبع، لكن لن يكون كل شيء جديداً».
وأكد ناجلسمان أن جوريتزكا سيبدأ مجدداً أساسياً بعد أدائه الرائع، وأن بعض التغييرات الطفيفة ستطرأ على التشكيل الأساسي للفريق، ومنها أن يبدأ كلينديست أساسياً.
وأوضح ناجلسمان: «تيم يستحق ذلك، لقد قام بعمل جيد في الشوط الثاني».
وقال ناجلسمان إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن خط الدفاع، الذي كان أكثر استقراراً بدخول نيكو شلوتربيك بدلاً من ديفيد راوم في الشوط الثاني في ميلان.
وأوضح ناجلسمان أيضاً أن المهاجم بوركاردت، والذي أفسح المجال لدخول كلينديست، تعرض للمرض ولم يتدرب، لكنه فتح الباب أمام مشاركته الأحد.
ويتواجد أوليفير باومان، حارس هوفنهايم أساسياً في المباراة المقبلة حيث قال ناجلسمان إنه سيثق في حارس واحد فقط في كلتا المباراتين، وكان باومان قدم العديد من التصديات الحاسمة في ميلان.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى الدور قبل النهائي، كما يستضيف البطولة الرباعية المصغرة من دوري الأمم في أوائل يونيو المقبل.

دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
إيطاليا
جوليان ناجلسمان
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