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الرياضة

وفاة مهاجم الجزائر

وفاة مهاجم الجزائر
22 مارس 2025 20:17

الجزائر (أ ف ب)

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توفي المهاجم الدولي الجزائري السابق جمال مناد عن 64 عاماً، بعد معاناته مع مرض مفاجئ، بحسب ما أعلن فريقه السابق شبيبة القبائل.
وقال النادي في بيان «العائلة الكبرى لكرة القدم الجزائرية وشبيبة القبائل في حداد، بعد الإعلان عن وفاة جمال مناد، اللاعب السابق والأسطورة الحقيقية لكرة القدم الوطنية».
وبحسب موقع «تي أس أ» الإخباري «تدهورت صحة المهاجم السابق لمنتخب الجزائر بسرعة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، بسبب مرض مفاجئ أصابه قبل نحو شهرين».
كما نقل موقع «دي زي فوت» أن مناد توفي في عيادة في الجزائر العاصمة، بعد نقله إلى المستشفى في 14 مارس، إثر عودته من بروكسل، حيث تلقى العلاج لمدة شهر.
وكان مناد يملك في رصيده 79 مباراة دولية، سجل خلالها 25 هدفاً مع المنتخب الأخضر.
دخل تاريخ البلاد خلال كأس أمم أفريقيا 1990 التي أحرزتها بلاده على أرضها.
حصل على جائزة أفضل هداف «4 في خمس مباريات»، وشارك ست مرات في كأس الأمم.
بدأ مشواره في شباب بلوزداد، قبل أن ينتقل إلى شبيبة القبائل الذي شهد تألقه الكبير، وأحرز معه لقب الدوري الجزائري عدة مرات بين 1981 و1987 ودوري أبطال أفريقيا 1981.
في عام 1987، انضم إلى نيم الفرنسي قبل انتقاله إلى الدوري البرتغالي في 1990 وحمل ألوان فاماليكاو وبيلينينسيس.
عاد في 1994 إلى شبيبة القبائل، قبل أن ينهي مسيرته مع اتحاد العاصمة في 1997.
لعب دوراً رئيساً في تأهل بلاده إلى مونديال 1986، بعد أن اختير أفضل رياضي في البلاد قبلها بسنة.
تحول إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب وكان مديراً رياضياً لشبيبة القبائل.

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