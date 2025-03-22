دوبلانتيس وهولواي «الثلاثية المتتالية»!

نانكين (أ ف ب)

تُوج السويدي أرمان دوبلانتيس، والأميركي غرانت هولواي بلقب بطل العالم في القفز بالزانة، وسباق 60 م حواجز توالياً، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقامة حالياً في نانكين الصينية.

وقفز دوبلانتيس على ارتفاع 6.15 م، بعد منافسة قوية مع اليوناني ايمانويل كاراليس الذي اكتفى بالمركز الثاني، محققاً أفضل رقم شخصي له (6.05).

وأخفق دوبلانتيس في محاولته الأولى على ارتفاع 6.10 م قبل أن ينجح في الثانية، ثم تخطى 6.15 م بسهولة، في حين فشل كاراليس في محاولتيه على ارتفاع 6.10 قبل أن يحاول على ارتفاع 6.15 م لكنه لم ينجح.

وبعد أن اجتاز دوبلانتيس ارتفاع 6 أمتار خلال 4 مرات خلال المسابقة، بدا التعب واضحاً عليه، فلم يقم بمحاولة تحطيم رقمه القياسي العالمي (6.27 م).

وبات دوبلانتيس بعد مشاركته اليوم، أول رياضي يجتاز حاجز الستة أمتار أكثر من مئة مرة (102 تحديداً).

وقال السويدي بعد تتويجه: «أعتقد أننا قدمنا عرضاً جيداً للجميع، إنه أمر رائع أن أشعر بالمنافسة، وأنا سعيد لمانولو كاراليس، وكان يتعين علي الكفاح من أجل الفوز».

وكان دوبلانتيس اجتاز ارتفاع 6 أمتار للمرة الأولى خلال بطولة أوروبا عام 2018 في برلين، ومنذ دلك التاريخ أصبح هذا الأمر روتينياً بالنسبة إليه، علماً بأن الأسطورة الأوكراني سيرجي بوبكا كان أول من نجح في اجتياز حاجز الـ6 أمتاز عام 1985.

وحذا العداء الأميركي جرانت هولواي حذو دوبلانتيس بإحرازه لقبه العالمي الثالث داخل قاعة بفوزه بسباق 60 م حواجز مسجلاً توقيتاً مقداره 7.42 ثانية، متقدماً على الفرنسي ويلهم بيلوسيان (7.54 ث) والصيني يون جي ليو (7.55 ث).

ولم يخسر هولواي في 94 سباقا توالياً (على مسافتي 55 م و60 م حواجز) داخل قاعة وتحديداً منذ مارس 2014 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

وهي المرة الأولى التي يفوز بها عداء للحواجز في 3 سباقات توالياً في بطولة العالم، علماً بأن مواطنه ألن جونسون فاز بثلاثة ألقاب، لكن ليس توالياً أغوام 1995 و2003 و2004.

وقال هولواي «الفوز في بطولة العالم 3 مرات داخل القاعة و3 مرات في الهواء الطلق لم يحققه أي رياضي آخر في التاريخ، إنها إحصائية مدهشة».

وكان هولواي توج بطلاً للعالم في الهواء الطلق في بطولات العالم في الدوحة ويوجين الأميركية وبودابست أغوام 2019 و2022 و2023.

وشهدت الأمسية، فوز العداء النرويجي جايكوب أينجيبريجتسن في سباق 3 آلاف م، مسجلاً 7.46.09 دقيقة، علماً بأنه سيخوض سباق 1500 م الأحد.

وفي فئة السيدات، أحرزت السويسرية موجينجا كامبودجي سباق 60 م بوقت مقداره 7.04 ثانية، متفوقة على الإيطالية زينب دوسو بجزأين من الثانية.

وقالت السويسرية «كل فوز هو جيد دائماً للثقة، الفوز يثبت لي إننا نقوم بكل ما هو صحيح».

وأضافت «يتعين عليك التأقلم مع شعورك، وبالتالي أنا سعيدة جداً لأن مدربي يشعر بما أنا أحتاج إليه، ونعمل معاً على ما هو جيد بالنسبة إلي».

وتفوقت الكوبية ليانيس بيريس على مواطنتها لياداجميس بوفيا في مسابقة الوثبة الثلاثية في حين حلت الإسبانية انا بيليتيو-كومبواري ثالثة.