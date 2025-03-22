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الرياضة

«الفورمولا-1» تُكرم إيدي جوردان

«الفورمولا-1» تُكرم إيدي جوردان
22 مارس 2025 21:24

 
شنغهاي (رويترز)

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تُكرم بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات إيدي جوردان الرئيس الراحل لأحد فرق البطولة قبل استعراض السائقين الذي يسبق سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي الأحد.
ويشهد تكريم جوردان الذي يستمر لمدة دقيقة واحدة تجمع كافة الفرق على الحلبة أسفل منصة التتويج.
ويشارك أستون مارتن، الفريق الذي يعود بجذوره إلى الفريق الذي يقع في سيلفرستون والذي أسسه جوردان وأدخله إلى بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» في عام 1991، في شنغهاي مع شعار النفل الأيرلندي على سياراتهم فوق اسم الفريق.
وتوفي جوردان يوم الخميس الماضي عن 76 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.
وأشاد بيرني إيكلستون، المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، بصديقه الراحل يوم الخميس، لكنه قال إنه لن يحضر الجنازة.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
شنغهاي
الصين
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