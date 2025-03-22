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الرياضة

كييزا من ليفربول إلى نابولي!

كييزا من ليفربول إلى نابولي!
22 مارس 2025 21:35

علي معالي (أبوظبي)

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لم يظهر الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب ليفربول بالمستوى المتوقع مع «الريدز»، وعانى اللاعب كثيراً، سواء من الإصابة أو الجلوس على مقاعد البدلاء، وشارك في 11 مباراة فقط مع الفريق.
أصبحت فرصة بقاء اللاعب مع «الريدز» ضعيفة للغاية، حيث كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» عن أن كييزا سيكون خارج أسوار ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، ويحاول النادي التخلص منه، إما عن طريق الانتقال الدائم أو الإعارة.
وتم تحديد نابولي الإيطالي وجهة محتملة للاعب الوسط المهاجم البالغ 27 عاماً، وأشارت تقارير إلى أن أندية أتالانتا وإنتر ميلان أبدت اهتمامها أيضاً بضم كييزا.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
كييزا
نابولي
إنتر ميلان
أتالانتا
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