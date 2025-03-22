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الرياضة

مدرب إسبانيا يشيد بنظام المواهب «اللامتناهي»

مدرب إسبانيا يشيد بنظام المواهب «اللامتناهي»
22 مارس 2025 23:08

 
فالنسيا (أ ف ب)

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أشاد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بطل أوروبا، بنظام المواهب «اللامتناهي» عشية مواجهة هولندا في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وقاتل لاعبو المنتخب الإسباني للتعادل 2-2 في مباراة الذهاب في روتردام، للحفاظ على سلسلة من 22 مباراة من دون خسارة.
قال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي «بالنسبة لنا، العديد من اللاعبين الذين برزوا ليسوا مفاجئين، نحن نعرف جودة المادة الخام التي نملكها في هذا البلد».
وأضاف «يمكننا استخدام لاعبين صنعوا التاريخ والذين هم لاعبين كبار الآن، مع تجربة استثنائية، وآخرين يظهرون الآن، والذين يجعلوننا نكبر ونصبح أكثر تنافسية وفريقاً أفضل».
وتابع ابن الـ63 عاماً «هذا صحي جداً، وأخبار جيدة للجميع، لأننا نعرف أن لدينا نظام شباب لامتناهي».
قاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا إلى لقب دوري الأمم في 2023، ثم كأس أوروبا 2024.
علّق على وجود عدد كبير من المواهب في تشكيلته «يمكنني أن أضع تشكيلين استثنائيين، وهذا هو حظي وحظنا في هذا البلد، ولكن ليس فقط هؤلاء الـ26 لاعباً، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا هنا أيضاً».
وتحدث المدرب عن دعم الجمهور الإسباني قائلاً «الأحد سيكون جمهورنا مشتعلاً، سيضعون الكثير من الضغط علينا، وسنشعر بقوة خارقة تدفعنا ستكون أجواء تاريخية».

دوري أمم أوروبا
إسبانيا
هولندا
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