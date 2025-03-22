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الرياضة

رونالدو: البرتغال تعيش «لحظة توتر»!

رونالدو: البرتغال تعيش «لحظة توتر»!
23 مارس 2025 00:11

 
لشبونة (رويترز)

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أقر كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي بالضغط الذي يواجهه فريقه في ظل سعيه لقلب خسارته 1-صفر أمام الدنمرك في مباراة إياب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد.
وانتقد مهاجم النصر السعودي بشدة مستواه ومستوى أداء فريقه في مباراة الذهاب في كوبنهاجن، إذ خسرت البرتغال بهدف سجله راسموس هويلوند، لكنه واثق من أن الجماهير المحلية قادرة على لعب دور رئيسي في تحويل دفة المباراة إلى مصلحتهم.
وقال رونالدو للصحفيين «الأجواء متوترة للغاية. لا أخفي ذلك، نحن في لحظة متوترة، لأننا بحاجة إلى الفوز، ولكن هذا هو الشيء الجميل في كرة القدم، وأناشد الجماهير أن تكون معنا، فليمنحونا القوة، لأننا سنبذل قصارى جهدنا، وخسرت مباريات في غضون 90 دقيقة، لكنني لم أخسر قط في مباراة الذهاب، هناك مواجهات مثل تلك التي خضناها، وهناك أيام سيئة تمر بنا، لم أمر إطلاقاً بمثل هذه المباريات، ولم يخض الفريق كذلك مثل هذه المباريات على الإطلاق، لكن هذا جزء من الحياة، أريد مغادرة استاد ألفالادي مرفوع الرأس، إذا سجلت، سأكون سعيداً، ولكن إذا لم أسجل، فليسجل غيري، ما أريده هو فوز البرتغال».
ونفى رونالدو وجود أي تراجع في نهج المنتخب الوطني، وأكد ثقته في قلب نتيجة مباراة الذهاب وبلوغ قبل النهائي.
«قال «هناك دائماً نهج لنا داخل المنتخب الوطني، الجوانب الفنية حاضرة بالطبع، ولكن كانت هناك بعض الأمور الأخرى مفقودة، هذه هي كرة القدم، لا يمكنك دائما اللعب بشكل جيد».
وأضاف «لم تكن الأجواء مواتية أيضاً، خضت 50 ألف مباراة سيئة، وكذلك الفريق، لاعبونا، الذين اعتادوا اللعب في البطولات الكبرى، قدموا أيضاً مباريات سيئة، هذا جزء من الرياضة، لا داعي للقلق، الماضي انتهى، أعرف أن هناك الكثير الذين يتمنون خسارتنا، ولكن إذا اتحد هؤلاء القلة وتمتعوا بطاقة إيجابية، فأنا متأكد من أننا سنحقق نتيجة رائعة». 

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
الدنمارك
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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