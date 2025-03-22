كلباء يكسب البطائح بـ «الثلاثة» ودياً

فيصل النقبي (كلباء)

انتزع كلباء فوزاً معنوياً على البطائح 3-1، في المباراة الودية ضمن آخر تحضيرات الفريقين لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين».

وجاء اللقاء في ختام تجارب «النمور»، التي حرص من خلالها الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش على رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وتكتيكياً. سجل ثلاثية «النمور» شهريار مغانلو، وحبيب الفردان، وجوستافو، وقدم الفريق أداءً قوياً هجومياً، فضلاً عن تحسن المستوى دفاعياً، ما يعكس الانسجام بين اللاعبين.

في المقابل، استفاد البطائح من التجربة في اختبار تشكيلته، والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، قبل عودة المنافسات الرسمية.