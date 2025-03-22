«الفرسان» و«الملك» يبحثان عن «البطاقة الختامية»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي شباب الأهلي والشارقة، الليلة، على استاد راشد في دبي، ضمن إياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، ويتطلع الفريقان إلى إكمال «المشهد الختامي»، بالحصول على البطاقة الثانية والأخيرة في المباراة النهائية للبطولة.

ويدخل «الفرسان» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز 3-1 في لقاء الذهاب، ويحمل الفريق الرقم القياسي في عدد مرات حصد اللقب «5 مناسبات» أعوام 2012 و2014 و2017 و2019 و2021، كما أنه الأكثر وصولاً إلى المباراة النهائية «7 مرات»، بعدما حل وصيفاً لعامي 2020 و2022.

ويطارد «الملك» المباراة النهائية للمرة الثالثة، بعدما انتزع اللقب عام 2023، وسبق أن حل وصيفاً عام 2015.

ويعتمد شباب الأهلي بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، على قائمة جيدة من اللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على تعويض الغائبين، وبرز المدافع رينان صاحب الهدفين في المباراة الماضية، والمهاجم ماتياس ليما الذي سجل هدفاً، مع توفر العديد من الخيارات أبرزها مؤنس دبور، ويوري سيزار، ولوكا، والحارس حسن حمزة.

من جانبه، يتطلع الشارقة مع المدرب كوزمين أولاريو، الذي تُوج بلقب البطولة ثلاث مرات، بواقع مرتين مع شباب الأهلي تحديداً ومرة مع الشارقة، إلى قلب النتيجة، وانتزاع الفوز على منافسه، وتبدو المهمة صعبة على الورق، ولكنها ليست مستحيلة.

ويملك الشارقة عناصر قادرة على القيام بالمهمة رغم الغيابات، بقيادة الحارس المتألق عادل الحوسني، و«الثلاثي» تايرون كونراد وعثمان كمارا وفراس بالعربي في المقدمة، بدعم خبرة ماجد حسن في الوسط.

وتعتبر المباراة الخامسة بين الفريقين هذا الموسم، بعدما التقيا في الدور الأول ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، ورجحت كفة شباب الأهلي، والتعادل مرتين في «دوري أبطال آسيا 2» قبل أن يتفوق الشارقة بركلات الترجيح، وأخيراً ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وانتهت المباراة بتفوق شباب الأهلي، وتنتظر الجماهير ما تُسفر عنه مباراة إياب «مربع الذهب» اليوم.