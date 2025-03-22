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«فخر أبوظبي» إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

«فخر أبوظبي» إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
23 مارس 2025 02:44

مراد المصري (أبوظبي)

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الجزيرة إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

تأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد الفوز على الوصل 3 -1، في مباراة إياب الدور نصف النهائي، التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليتفوق بنتيجة 3-2 بإجمالي مواجهتي الذهاب والإياب، وينتظر في المباراة النهائية الفائز من لقاء شباب الأهلي والشارقة.
وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يتأهل فيها «فخر أبوظبي» إلى المباراة النهائية للمسابقة، بعدما حقق اللقب عام 2010، وحل وصيفاً عامي 2013 و2014.
وسجل للجزيرة رامون ميريز في الدقيقة 20، وفينيسيوس ميلو في الدقيقة 27، ونبيل فقير من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وأحرز للوصل جواو بيدرو من ضربة جزاء في الدقيقة 75.
انطلقت المباراة على إيقاع سريع، وسط محاولات متكررة من «الإمبراطور» للوصول إلى مرمى الجزيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن هجماته في الدقائق الأولى.
ضغط الجزيرة بعد ذلك، وبدأ في صناعة هجمات منظمة، غابت عنها ملامح الخطورة في الأمتار الأخيرة.
واستغل ميريز عدم التفاهم بين مدافعي الوصل، ليخطف الكرة داخل منطقة الجزاء، ويسددها مباغته تهادت من بين أيدي الحارس خالد السناني، وسكنت الشباك في الدقيقة 20.
وضاعف فينيسيوس ميلو تقدم الجزيرة بتسجيل الهدف الثاني، بعدما استقبل تمريرة أرضية دقيقة من كوليبالي، وضعته بمواجهة الحارس، ليسدد الكرة زاحفة مرت بجواره إلى داخل الشباك في الدقيقة 27.
وعزز الجزيرة تقدمه بهدف ثالث من ضربة جزاء، نفذها نبيل فقير بنجاح على يسار خالد السناني في الدقيقة 45.
اقترب الجزيرة من إحراز الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني، بعد كرة رأسية من ميريز، مستفيداً من تمريرة عرضية عالية من كوليبالي، إلا أن السناني تصدى لها بشكل متميز.
جاء رد الوصل بركلة حرة مباشرة سددها نيكولاس خمينيز، وعلت المرمى في الدقيقة 60.
وقلص الوصل الفارق بتسجيل هدف عن طريق جواو بيدرو من ضربة جزاء في الدقيقة 75.
وكاد جواو بيدرو أن يضيف الهدف الثاني لولا تدخل محمد النني، ليبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 76.
وتألق ليكوفيتش حارس الجزيرة، بالتصدي لكرة رأسية من جواو بيدرو من داخل منطقة الجزاء، وارتدت الكرة إلى بيريز الذي سددها عالية فوق المرمى في الدقيقة 90.
وعاند الحظ الوصل في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد كرة رأسية من جواو بيدو ارتدت من العارضة، لتعود إلى أداما ديالو الذي حولها برأسه تصدى لها القائم الأيسر.

الجزيرة
الوصل
مصرف أبوظبي الإسلامي
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