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الرياضة

ليكرز.. «السقوط الكبير» في حضور «الملك»!

ليكرز.. «السقوط الكبير» في حضور «الملك»!
23 مارس 2025 10:54

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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مُني لوس أنجلوس ليكرز بهزيمة ثانية توالياً على أرضه وجاءت بنتيجة كبيرة أمام شيكاغو بولز 115-146 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك رغم عودة نجمه ليبرون جيمس بعد غياب لأسبوعين بسبب الإصابة.
وسجل «الملك» 17 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة في 31 دقيقة على أرض الملعب، فيما أسهم السلوفيني لوكا دونتشيتش، العائد بدوره بعد غياب عن خسارة الخميس أمام ميلووكي باكس 89-118 بسبب آلام في كاحله، 8 ثلاثيات في طريقه لإنهاء اللقاء بـ34 نقطة، لكنه بدا مرهقاً في الشوط الثاني.
وبعد غيابه أيضاً عن مباراة باكس، عاد أوستن ريفز ضد بولز وسجل 25 نقطة، ورغم ذلك مني ليكرز بهزيمته السابعة والعشرين هذا الموسم والثانية توالياً على أرضه بعد سلسلة من ثمانية انتصارات بين جمهوره.
وعلق المدرب دجاي دجاي ريديك على هزيمة ثالث المنطقة الغربية قائلاً «هذا ربما أسوأ أداء لدفاعنا منذ بداية العام، وبالتأكيد في آخر ثلاثة أشهر».
وتابع «لا أعرف إذا كان السبب يعود لاعتقادنا أن عودة الجميع (من الإصابة) ستجعل الأمور كما كنا قبل ثلاثة أسابيع (لا يقهروا)، الأمور لا تسير بهذه الطريقة».
واستفاد بولز من خسارة ليكرز للكرة في 21 مناسبة ومن تألق الثنائي كوبي وايت والأسترالي جوش جيدي.
وسجل وايت 6 ثلاثيات وأنهى اللقاء بـ36 نقطة، فيما حقق غيدي ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات و17 تمريرة حاسمة.
كما خطف جيدي الكرة من لاعبي ليكرز ثماني مرات في لقاء تألق خلاله أيضا الليتواني الأصل ماتاس بوزيليس بتسجيله 31 نقطة لمصلحة بولز الذي يحتل المركز التاسع في المنطقة الشرقية، معززاً حظوظه بالتأهل إلى الملحق (بلاي إن) الذي يخوض أصحاب المراكز من 7 إلى 10، فيما يتأهل الستة الأوائل مباشرة إلى الـ«بلاي أوف» في كل من المنطقتين.

 

الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كرة السلة
لوس أنجلوس
ليبرون جيمس
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