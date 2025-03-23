نجم ريال مدريد «أكبر ترقية» من تحديث «القيمة السوقية» في «الليجا»!



معتز الشامي (أبوظبي)

حصل 153 لاعباً على قيمة سوقية جديدة في الدوري الإسباني هذا الشهر، بحسب موقع «ترانسفير ماركيت»، ومن بين أبرز اللاعبين، جاء كيليان مبابي «ريال مدريد»، وبيدري «برشلونة»، وجوليان ألفاريز «أتلتيكو مدريد» ضمن المستفيدين بالتحديث.

واللاعب الذي حصل على أكبر ترقية من التحديث بأكمله هو قلب دفاع ريال مدريد راؤول أسينسيو، الذي ارتفعت قيمته من 7.5 مليون يورو إلى 30 مليون يورو «4 أضعاف»، بعد ظهوره مع الفريق الملكي هذا الموسم.

فيما يعد انخفاض قيمة مبابي السوقية من 180 مليون يورو إلى 160 مليون يورو في وقت سابق من هذا الموسم، عاد إلى الصعود مع ترقية طفيفة إلى 170 مليون يور، وانخفضت قيمة ألفاريز السوقية إلى 80 مليون يورو بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد، قادماً من مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الموسم، وربما تكون قيمته السوقية الجديدة البالغة 90 مليون يورو، بمثابة خطوة أولى، حيث وصل إلى المستوى الذي كان عليه في «السيتي».

وتحت قيادة هانسي فليك، يقدم برشلونة بعضاً من أفضل مباريات كرة القدم في أوروبا. وفي الدوري الإسباني، يتنافس الفريق «الكتالوني» بقوة على اللقب مع ريال مدريد، وفي دوري أبطال أوروبا، يعد برشلونة بالتأكيد من بين المرشحين للفوز باللقب، بينما كان اللاعب الذي استفاد أكثر من ثبات مستوى النادي هو بيدري، حيث ارتفعت القيمة السوقية له بنسبة 20% من 100 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، كما ارتفعت قيمة أليخاندرو بالدي من 50 مليون يورو إلى 60 مليون يورو بنسبة 20% أيضاً.

وفي المقابل، هناك بعض التخفيضات في تصنيف نجوم برشلونة الكبار، وأبرز مثال على ذلك هو جافي، حيث انخفضت القيمة السوقية للاعب وسط برشلونة بمقدار 10 ملايين يورو، من 80 مليون يورو إلى 70 مليون يورو، أما اللاعب الآخر الذي تم تخفيض تصنيفه فكان رونالد أراوجو، الذي انخفض تصنيفه بمقدار 5 ملايين يورو من 55 مليون يورو إلى 50 مليون يورو، وكان هناك أيضاً تخفيض بارز في تصنيف فالنسيا، حيث كان جيورجي مامارداشفيلي يُعتبر في السابق من بين ألمع المواهب في كرة القدم الأوروبية.

في الواقع، تعاقد ليفربول بالفعل مع الحارس الجورجي الدولي بديلاً لأليسون، لكن هذا الموسم، أظهر مامارداشفيلي أنه قد لا يكون جاهزاً تماما للعمل في ليفربول، وانخفضت القيمة السوقية لمامارداشفيلي 25% من 40 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.