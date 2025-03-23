«الأسرع» و«الأبطأ» في الدوري الإنجليزي!

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات عن أسرع وأبطأ اللاعبين في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 حتى الآن، ويتصدر مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، قائمة الأسرع في «البريميرليج» بوصفه الوحيد الذي تجاوزت سرعته 37 كم/ساعة، وجاء لاعب مانشستر سيتي ماتيوس نونيس في المركز الثاني «36.7 كم/ساعة»، وحل بريان مبيومو لاعب برينتفورد في المركز الثالث «36.6 كم/ساعة»، يليه لاعب برايتون يانكوبا مينتيه «36.4 كم/ساعة»، وأنتوني إيلانجا لاعب نوتنجهام فورست «36.2 كم/ساعة».

وكان ديفيد رايا حارس أرسنال أسرع الحارس في الدوري الإنجليزي، بسرعة قصوى تبلغ 32.7 كم/ساعة، وصل إليها خلال المباراة الأخيرة أمام وستهام.

وتصدر برناردو سيلفا، الفائز بالدوري الإنجليزي 6 مرات مع مانشستر سيتي، قائمة الأقل سرعة موسم 2024-2025، حيث بلغت 29.4 كم/ساعة، وهي أسرع سرعة حققها طوال الموسم، فيما احتل لاعب ولفرهامبتون كريج داوسون المركز الثاني «29.6 كم/ساعة»، وجاء لاعب أرسنال ميكيل ميرينو ثالثاً «29.8 كم/ساعة»، وكاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد «30.2 كم/ساعة»، وتوماس سوسيك لاعب وستهام «30.2 كم/ساعة»، وكان حارس فولهام، بيرند لينو، صاحب أقل سرعة قصوى بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لا تتجاوز سرعته «23.6 كم/ساعة».