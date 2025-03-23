«الحرب» بين الرابطة واتحاد لاعبي التنس تصل إلى المحاكم!

لندن (د ب أ)



وجهت رابطة لاعبي التنس المحترفين اتهاماً صريحاً لاتحاد لاعبي التنس المحترفين بمحاولة إكراه اللاعبين، وتحركت للحصول على حكم قضائي يمنع عدداً من السلوكيات المرفوضة.

وأقامت رابطة لاعبي التنس المحترفين، المنظمة التي شارك في تأسيسها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، دعوى قضائية ضد اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، قبل أيام قليلة سعياً لإجراء تغييرات جذرية على إدارة اللعبة.

من جانبه، اتهم اتحاد لاعبي التنس المحترفين الرابطة بإحداث انقسام وتشتيت وتضليل أكثر من السعي للتطوير، وتصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الجهتين يوم السبت.

وقال أحمد نصار، المدير التنفيذي لرابطة لاعبي التنس المحترفين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن اللاعبين أبلغوا الرابطة بأن الاتحاد يهددهم بالانتقام بشكل غير قانوني، ويحاول إكراههم. وأضاف نصار «يجب أن تتوقف هذه الممارسات»، مشيراً «قدمنا التماساً نطالب فيه القضاء الأميركي بمنع أي اتصال غير قانوني مع اللاعبين من قبل اتحاد لاعبي التنس المحترفين أو أي مدعى عليه أو متآمر آخر».

وأضاف أيضاً «التنس تجارة دولية كبيرة، ويجب أن يتصرف الجميع انطلاقاً من هذا الاعتبار، هذا ما يقتضيه القانون، وما يستحقه اللاعبون والجماهير».

ورد اتحاد لاعبي التنس المحترفين عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «علمنا بالدعوى القضائية من اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ونرفض هذه الادعاءات».

وأضاف «الالتزام تجاه اللاعبين من صميم عملنا، وبما أن الأمر متداول الآن قضائياً، فلا مجال لدينا لأي تعليق إضافي».

وتتضمن شكاوى رابطة لاعبي التنس المحترفين أيضاً قمع المنافسة بين البطولات، مما يضعف قيمة الجوائز المالية، إضافة إلى قسوة نظام تصنيف النقاط، وضغط جدول المباريات بشكل غير منظم، والاستغلال المالي للاعبين. كما اتهمت الرابطة الجهات المسؤولة بتجاهل رعاية اللاعبين بإجبارهم على خوض مباريات في ساعات متأخرة من الليل وفي درجات حرارة عالية، واعتبرت أيضاً ممارسات مكافحة المنشطات انتهاكاً للخصوصية.