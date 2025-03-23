محمد الشرقي يشهد ختام «الدورة الرمضانية للفنون القتالية»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، وحرصها عبر المؤسسات والأندية الرياضية على استقطاب الناشئة والشباب للمشاركة في المنافسات الرياضية التي ترتقي بهذا المجال الحيوي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام النسخة الرابعة من «دورة محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية»، في مجمع زايد الرياضي بالإمارة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإثراء المشهد الرياضي وتطويره والاهتمام بمجال الألعاب القتالية بأنواعها كافة، ومواصلة التميز فيها في أوساط الرياضة، ودعم رؤية الدولة وتوجّهاتها المستقبلية بما يخدم الارتقاء فيه.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للدورة وإنجاح أهدافها خلال نسخها كافة عبر تشجيع لاعبي ولاعبات الفنون القتالية على المشاركة فيها وتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم لتحقيق أفضل المستويات التنافسية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين «وزن واحد» في ألعاب المبارزة، والمصارعة، والتايكواندو، والجودو، والكاراتيه، والملاكمة.

كما كرّم سموه الشيخ سالم القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، وأنس العتيبة، رئيس اتحاد الملاكمة، وناصر التميمي، أمين عام اتحاد الجودو، وعبدلله السماحي، الأمين العام لاتحاد التايكواندو، وراشد آل علي، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، وسلطان الكتبي، المدير التنفيذي لاتحاد المصارعة.

حضر ختام الدورة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد التايكواندو، ونادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.